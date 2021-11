Jamie Dornan est bien connu pour son rôle de Christian Grey dans les films Cinquante nuances, et l’acteur a récemment parlé de la partie la plus « f—ing difficile » de la franchise. Tout en parlant à British GQ de son dernier film, Belfast, Dornan a réfléchi à Cinquante nuances de gris et a offert son point de vue sur la façon dont la série a été reçue. « Il n’y a rien de tel que Fifty Shades en termes de, c’était basé sur des livres et nous restions très proches de ces livres », a-t-il commencé.

« Ces livres étaient aimés des fans. Vraiment aimés, obsessionnellement aimés et méprisés par tous les critiques », a ajouté Dornan. « Les vrais critiques détestaient les livres. » Il a ensuite poursuivi: « Vous savez que vous allez avoir ces films qui sont pour les fans, que les fans vont adorer, qui vont rapporter une tonne d’argent. Mais vous savez que les critiques seront juste vous savez se lécher les lèvres et c’est exactement ce qui s’est passé. Et nous savions que cela allait arriver, alors vous regardez cela se dérouler et parfois c’est putain de difficile. «

Bien qu’avoir un rôle principal dans Cinquante nuances n’ait pas toujours été une tâche facile, Dornan est toujours très reconnaissant pour ce que cela lui a permis de faire. « Le truc, c’est que chaque mouvement que j’ai fait dans ma carrière, poster ces films, je n’ai pu le faire qu’à cause de ces films », a-t-il expliqué. « Parce que tous les trucs, comme Belfast, Beyond Private ou tout autre truc plus indépendant bien reçu que j’ai fait au cours des cinq ou six dernières années, ils ne font que budgétiser, ils ne paient que pour que ces films soient réalisés mon nom parce que je suis dans une franchise qui a fait 1,4 milliard de dollars. C’est comme ça que ça marche. Ça en fait partie, ça m’a tellement donné, donc bien sûr je ne le regrette pas.

Cinquante nuances de gris, le premier film de la série inspirée des romans, est sorti en salles le 13 février 2015. La première suite, Cinquante nuances plus sombres, est sortie deux ans plus tard, le 10 février 2017. La troisième et dernière Le film de la trilogie, Cinquante nuances plus claires, a ouvert le 9 février 2018. Bien que l’évaluation de Dornan des réceptions critiques de la franchise soit assez précise, ce fut un énorme succès auprès des lecteurs et du public. Les films Fifty Shades ont rapporté plus de 1,32 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait la septième franchise R-rated la plus rentable de tous les temps.