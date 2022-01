Jamie Dornan révèle que la raison déchirante que 2021 a été la «pire année» de sa vie

Entre Barb And Star Go To Vista Del Mar, The Tourist et Belfast, l’acteur Jamie Dornan a connu l’une des meilleures années de sa carrière en 2021. Pourtant, la star de Cinquante Nuances de Grey a expliqué dans une récente interview que la mort de son père en a fait la « pire année de sa vie ». Le père de Dornan, Jim Dornan, un obstétricien et gynécologue de renom en Irlande du Nord, est décédé en mars des complications du COVID-19. Il avait 73 ans.

« C’est une chose étrange de terminer l’année avec toute cette positivité », a expliqué Dornan au Telegraph. « Avec tant d’éloges pour Belfast et beaucoup de bonnes discussions sur The Tourist – parce qu’à bien des niveaux, cela a été la pire année de ma vie, et la plus difficile. » Dornan n’avait pas vu son père depuis 18 mois en raison de son calendrier de tournage et de la pandémie.

« Vraiment, vous pouvez chercher loin et il serait très difficile de trouver quelque chose de négatif à dire sur mon père », a déclaré Dornan à propos de Jim, avec qui il était très proche. « Il était un phare de positivité – c’est ce que je retiens primordial. Sa gentillesse, sa volonté de parler à n’importe qui et à tout le monde – il avait l’habitude de dire, vous traitez la personne qui nettoie le tribunal de la même manière que vous traitez le juge. Papa avait le temps pour tout le monde. »

La mère de Dornan, Lorna, est décédée d’un cancer du pancréas alors qu’il n’avait que 16 ans, et son père était son rocher pendant cette période douloureuse. « J’ai essayé de prendre cela dans ma propre vie », a admis Dornan à propos de la place de son père dans sa vie. « Nous parlons ici d’un professeur de médecine, un homme incroyablement intelligent. Il était tellement positif – il disait : » C’est arrivé, comment pouvons-nous aller de l’avant et en tirer quelque chose de bien ? « »

Au cours de nombreuses conversations avec la presse américaine, Dornan a chanté les louanges de son père, notamment en racontant à Jimmy Kimmel en 2018 comment son père a accouché de plus de 6 000 bébés dans sa vie au cours d’une carrière médicale distinguée. « Il est sur le point d’avoir 70 ans et il a travaillé dur toute sa vie. Il s’amuse beaucoup », a déclaré Dornan à l’époque. « Il fait encore un peu de travail à côté, en pratique privée. Nous avions toute la famille à Noël, ils sont venus et sont restés avec nous pour Noël, il choisit juste la chaise la plus confortable de notre maison et environ 11 h 5 à le matin, il demandera son premier gin tonic et c’est son ambiance de Noël. Il dira très doucement : « Puis-je vous aider ? » »