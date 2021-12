Jamie Foxx à Kim Kardashian : des célébrités présentent d’énormes illuminations de Noël sur des manoirs californiens

Les célébrités ont tout mis en œuvre cette saison des fêtes avec leurs affichages de lumières de Noël en plein air.

Jeff Bezos, Kim Kardashian, Jamie Foxx, Kourtney Kardashian et d’autres ont décoré leurs maisons californiennes surdimensionnées avec des tonnes de lumières vives.

La maison de Jamie Foxx ornée de lumières de Noël colorées. (ARRIÈRE-GRILLE)

La propriété de 40 acres de Foxx a été décorée. Les arbres qui bordent l’allée menant à la maison de 10,5 millions de dollars de l’acteur ont été décorés de lumières bleues, rouges, violettes, vertes et orange. Les autres arbres de la propriété sont couverts de lumières multicolores.

Foxx a acheté la propriété, située dans la région de Hidden Valley à Los Angeles, en 2007. La maison de 17 000 pieds carrés comprend 10 chambres et 12 salles de bains. La maison comprend une bibliothèque, un salon et une salle à manger formels, une salle de sport complète, une cuisine gastronomique, une salle de petit-déjeuner, des salles de jeux et des chambres familiales, selon Variety.

CE SONT LES ÉCLAIRCISSANTS LUMIÈRES DE NOL À TRAVERS L’AMÉRIQUE

La maison de Jeff Bezos près de Sunset Boulevard décorée de lumières rouges et vertes pour célébrer les vacances. (ARRIÈRE-GRILLE)

La maison de Bezos et Lauren Sanchez a également présenté une énorme exposition de Noël. Les arbres autour de la maison de 165 millions de dollars, située près de Sunset Boulevard, étaient décorés de lumières rouges, vertes ou blanches.

La maison de 12 254 pieds carrés comprend huit chambres et 10 salles de bains. La maison comprend un salon formel avec une cheminée ancienne, un bar intérieur-extérieur, une salle de jeux et une tanière avec une cheminée.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’allée bordée d’arbres de Kim Kardashian s’est illuminée de lumières blanches éclatantes. (ARRIÈRE-GRILLE)

Kim Kardashian, qui a récemment payé 23 millions de dollars à son ex-mari Kanye West pour le manoir d’Hollywood Hills, a tout fait pour Noël cette année.

Kim s’est assuré que des lumières blanches étaient accrochées dans chaque arbre bordant la propriété

La maison de 15 000 pieds carrés vaut maintenant 60 millions de dollars après que le couple a déjà investi 20 millions de dollars dans la propriété pour un projet de rénovation, selon Kris Jenner. La construction a ajouté une multitude de couloirs, deux piscines, un vignoble et un évier, comme indiqué précédemment.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La maison de Kourtney Kardashian à Calabasas décorée de lumières blanches chaudes pour Noël. (ARRIÈRE-GRILLE)

L’affichage des lumières de Noël de Kourtney Kardashian était à l’image de celui de sa sœur. Les arbres de la star de télé-réalité étaient également parsemés de lumières blanches chaudes.

La maison Calabasas de 11 746 pieds carrés de Kourtney comprend six chambres et neuf salles de bains. Le manoir se trouve sur un terrain de 1,86 acre et comprend une cuisine de chef, une salle de jeux et de jeux pour enfants, un spa, un sauna, un ascenseur et un théâtre.