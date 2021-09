Jamie Foxx a un excellent moyen de répondre aux questions sur l’ardoise à venir, y compris Reprising Electro pour Spider-Man: No Way Home

En plus de jouer à Kid Dynamite, Tyson voit Jamie Foxx produire avec Martin Scorsese et Antoine Fuqua, ce dernier étant également à bord pour diriger. Cela peut donc certainement être classé comme un projet de prestige. Pendant ce temps, chez Netflix, Day Shift présente Foxx jouant le rôle d’un père au col flou qui utilise un travail de nettoyage de piscine comme façade pour son véritable métier de chasse aux vampires, tandis que They Cloned Tyrone parle d’un trio enquêtant sur une conspiration gouvernementale malveillante. Les co-vedettes de Foxx sur l’ancien film incluent Dave Franco et Natasha Liu Bordizzo, tandis que sur ce dernier, il sera rejoint par John Boyega et Teyonah Parris.