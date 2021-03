Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau de Game Of Thrones et d’autres ont embarqué dans un thriller d’action cool

Nick Cassavetes, le réalisateur de films comme Le cahier et Chien dominant, a été sollicité pour diriger et écrire le script pour Dieu est une balle, ce qui en fait sa première réalisation depuis 2014 L’autre femme. Basé sur le livre du même nom de Boston Teran, l’histoire suit le vice-détective Bob Hightower, le personnage de Nikolaj Coster-Waldau, dont l’ex-femme est assassinée par un culte santanique qui a également kidnappé sa fille. Devenant frustré par les enquêtes officielles bâclées, Hightower quitte son travail et va sous couverture pour infiltrer la secte afin qu’il puisse trouver son chef. Jamie Foxx jouerait « The Ferryman », qui est un personnage secondaire « pivot ».