Jamie Foxx partage un hommage émouvant à Michael K. Williams au milieu des espoirs d’Emmy pour le défunt acteur

Hollywood a toujours du mal à donner un sens à la mort de l’acteur bien-aimé Michael K. Williams. Le corps de Williams a été découvert par son neveu le 6 septembre après un contrôle de bien-être au penthouse de Brooklyn de la star de The Wire. La police enquête actuellement sur la mort de Williams comme éventuelle surdose de drogue, l’héroïne et le fentanyl étant des facteurs contributifs. Un attirail de drogue aurait été trouvé sur les lieux. Mais quelle que soit la mort possible de Williams, ses pairs veulent se souvenir de lui pour son travail prolifique au cinéma, à la télévision et au-delà, y compris le lauréat d’un Oscar Jamie Foxx.

TMZ a rencontré Foxx le vendredi 17 septembre et le chanteur “Unpredictable” n’a pas pu retenir son émotion en discutant de Williams. “Ce sont certaines personnes que vous voyez dans cette industrie dont vous savez qu’elles sont meilleures, merci”, a-t-il déclaré à Paps. “Ses compétences, son âme, sa profondeur … alors j’espère qu’il sera reconnu de la plus grande manière”, a poursuivi Foxx, lorsqu’on lui a demandé si Williams recevrait une victoire aux Emmy cette année pour son travail sur Lovecraft Country.

Les commentaires de Foxx interviennent le même jour après qu’il a rendu hommage à Williams sur sa page Instagram. “J’ai toujours été impressionné par vos performances … comment vous pouviez être si ancré”, a-t-il écrit en partie. “Nous avons applaudi parce que nous savions que vous étiez spécial… intrépidité… Mystique… Et le pur talent brut était devant nous… c’était émouvant… angélique…”

Foxx est particulièrement touché par la nouvelle du décès de Williams, car il a récemment passé du temps avec Williams et quelques autres. “Nous étions ensemble il y a quelques semaines à rompre le pain et à parler de la vie”, a déclaré Foxx à propos de la dernière fois qu’il a vu Williams. “Vous ne savez pas à quelle vitesse les choses peuvent changer.”

Plus que tout, Foxx veut que l’héritage de Williams soit celui que les amateurs de cinéma et de télévision continuent de louer. “Je veux juste que les gens sachent que cet homme a mené une vie artistique juste au-dessus de la normale et c’est humiliant”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas expliquer à quel point il est bon et cela va au-delà du simple jeu d’acteur”, a poursuivi Foxx, expliquant que Williams dans l’ensemble incarnait simplement ce que signifie être bon de cœur.

Williams a été inhumé lors d’une cérémonie privée à Harrisburg, en Pennsylvanie, où sa mère vit depuis plus de 20 ans. Plusieurs visages célèbres, dont Queen Latifah et certaines des co-stars de The Wire de Williams, étaient présents.