Law & Order: Jamie Gray Hyder, ancienne de SVU, parle de sa sortie brutale de la série. Elle admet qu’elle a été aveuglée par la décision, notamment parce que son personnage représentait la communauté LGBTQ+, le premier acteur à temps plein. Elle n’était dans la série que pendant trois saisons. Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, elle dit qu’elle a beaucoup appris de cette expérience.

« La première chose que vous devez apprendre, si vous voulez vous lancer dans le show business, c’est que la majorité des décisions qui sont prises qui ont un impact sur vous n’ont généralement rien à voir avec vous », a-t-elle déclaré. « C’est une dure réalité, mais c’est une réalité que vous vous servez mieux le plus tôt vous pourrez vous en souvenir. Donc pour moi, mon séjour à SVU a été incroyablement instructif et a vraiment renforcé ma confiance en moi. J’ai d’excellentes relations avec le casting . J’aime l’équipe. Le plus triste dans le départ était de ne pas pouvoir passer tous les jours avec les personnes avec qui vous avez noué ces relations. Ma fin est arrivée un peu plus brutalement que je ne l’aurais imaginé, mais SVU l’a fait de cette façon pendant longtemps. Je pense que cela garde les fans sur leurs gardes. Est-ce que je souhaite qu’il y ait un résultat différent? Bien sûr, mais je laisse cette expérience avec un tel surplus de connaissances et d’expérience que je suis reconnaissant que cela se soit produit du tout. »

Mais elle a rebondi dans un nouveau film de vacances Hallmark, Sugar Plum Twist. Elle dit que le rôle familial était plus que bienvenu.

« Je viens juste de travailler deux ans sur SVU et de traiter de sujets si sombres et lourds que l’idée de faire quelque chose de plus léger et de plus édifiant m’attire vraiment, moi et mon cerveau. Alors, j’ai dit oui », a-t-elle déclaré à propos de être invité à jouer dans le film. « Nous avons parlé de choses qui étaient importantes pour moi, en ce qui concerne mon personnage, en utilisant mon origine ethnique pour le personnage. Ils étaient tout ouïe et super arrangeants et nous avons trouvé un endroit que nous aimions tous les deux et avons décidé de travailler ensemble. »

Elle joue le rôle d’une ballerine dans le film, mais n’a eu aucune formation formelle. Elle dit qu’elle l’a dit plusieurs fois aux producteurs de casting et qu’ils étaient d’accord. Mais elle s’est préparée à l’avance. « J’ai fait une semaine de ballet intensif avec nos deux chorégraphes de ballet et avec notre chorégraphe de salsa », a-t-elle déclaré. « Ma co-vedette, Laura, est une danseuse de ballet expérimentée et elle danse tous les styles. Elle est arrivée et a vraiment compris vite. Mais pour moi, j’ai dû travailler avec eux un peu plus longtemps parce que je voulais m’assurer que je rendais justice à la partie, mais aussi que je ne voulais pas que trop de ballerines grincent des dents en regardant ma performance. Croisons les doigts, tout le monde aime ça. «

Sugar Plum Twist sort le jeudi 2 décembre sur Hallmark Movies Now. Espérons qu’elle fasse plus de films Hallmark dans le passé.