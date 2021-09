in

L’actrice Jamie Lee Curtis a eu une longue et célèbre carrière, mais il y a un rôle qui reste synonyme d’elle : Laurie Strode d’Halloween. Curtis est revenu plusieurs fois dans la franchise d’horreur bien-aimée au fil des ans et arrivera dans les salles en octobre avec Halloween Kills. Et elle a récemment comparé les films de Blumhouse aux suites précédentes.