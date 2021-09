in

L’image ci-dessus nous vient du compte Instagram personnel de Jamie Lee Curtis. Elle utilise régulièrement les médias sociaux pour des efforts philanthropiques, ainsi que pour susciter l’enthousiasme pour les films à venir comme Halloween Kills et Borderlands. Et avec la suite de slasher à quelques semaines de sa sortie à grande échelle, cela ne ralentira probablement pas pour le moment. Et Laurie a l’air prête à botter le cul, alors que Curtis pose pour une photo promotionnelle.