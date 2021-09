Une partie de la raison pour laquelle Halloween de David Gordon Green fonctionne aussi bien est qu’il se concentre sur Laurie Strode, sa famille et la façon dont ils ont tous vécu le SSPT qu’elle avait connu depuis les événements du film original de 1978. Laurie, sa fille séparée et sa petite-fille inquiète ont contribué à apporter un élément particulièrement humanisant à la franchise, et les voir émerger vivantes avant que les crédits ne soient écoulés était à la fois exaltante et stimulante.