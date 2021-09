in

On dirait que retrouver ses camarades d’Halloween était un moment un peu surréaliste pour Curtis, et c’est compréhensible. Le film original est sorti en 1978 et a changé la trajectoire de sa carrière. Comme Laurie était l’un des rares personnages à s’en sortir vivant, il n’y a pas eu trop d’occasions pour elle de partager à nouveau l’écran avec ses camarades de casting.