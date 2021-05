Corey est né et a grandi dans le New Jersey. Double spécialisation en théâtre et littérature au premier cycle. Après avoir travaillé dans le théâtre administratif pendant un an à New York, il a commencé comme éditeur du week-end à CinemaBend. Il a depuis été capable de travailler lui-même jusqu’à des critiques, des phoners et des junkets de presse – et est maintenant capable d’apparaître à la caméra avec certains de ses célèbres acteurs … mais pas comme il l’aurait prédit dans son enfance.