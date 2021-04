Jamie Lee Curtis d’Halloween s’amuse dans les fameuses publicités Activia dans la dernière photo de Borderlands Set

Comme mentionné précédemment, les générations de fans d’Halloween sont également investies dans la prochaine suite Halloween Kills. Le film a été repoussé d’un an en raison du nombre limité de salles, rendant l’attente d’autant plus douloureuse. Curtis a taquiné certains des contenus du film, y compris le nombre massif de corps et la violence de la foule. Ajoutez-y le succès de Knives Out, et Curtis est sur une sérieuse séquence en ce moment. Bien qu’elle soit toujours heureuse de plaisanter sur son passage sur les publicités Activia.