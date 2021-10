Jamie Lee Curtis envisage une autre franchise d’horreur après « Halloween Kills »

Jamie Lee Curtis est peut-être l’une des Scream Queens originales, mais elle envisage un type de rôle d’horreur complètement différent. Curtis a collaboré avec le réalisateur David Gorden Green sur la dernière trilogie d’Halloween, et son prochain projet de film après Halloween Ends est sorti l’année prochaine est une suite de L’Exorciste avec Leslie Odom, Jr. Curtis s’est ouvert à Entertainment Weekly et a expliqué qu’elle voulait In sur le projet, mais pas dans un rôle auquel les gens pourraient s’attendre.

Curtis a expliqué qu’elle avait depuis longtemps peur des films d’horreur, la version originale de L’Exorciste en particulier. « Je suis courageuse, mais j’ai peur des choses effrayantes », a-t-elle admis. « Quand j’avais 15 ans, mes parents [legendary actors Janet Leigh and Tony Curtis] a projeté L’Exorciste et mes amis m’ont taquiné le lendemain parce que j’étais tellement paniqué. Je déteste avoir peur des films d’horreur. »

Malgré ce niveau de peur ironique, Curtis veut faire face à ces peurs et exprimer le démon qui possède Regan dans L’Exorciste, joué à l’origine par l’actrice oscarisée Mercedes McCambridge. « Peut-être que je devrais être la voix du diable comme Mercedes McCambridge, » songea Curtis. « Vous voyez, si David me donne un rôle dans la nouvelle trilogie Exorcist en tant que voix du diable, alors c’est un retour complet pour moi, d’une manière méta. Cela épaterait les gens. »

Entertainment Weekly a fait un suivi avec Green, lui demandant si sa principale dame avait mentionné son idée. « Ooh, elle ne l’a pas fait ! » dit Vert. « Je vais devoir la faire auditionner pour celui-là. Vous savez, elle a fait le bébé qui pleure pour le dernier film d’Halloween, donc c’est aussi une comédienne talentueuse. »

Curtis a également mentionné son aversion pour les films d’horreur, en particulier L’Exorciste, dans une récente interview avec Vogue. « Seulement parce que j’ai peur si facilement. Je n’aime pas avoir peur, je déteste ça, pour être honnête », a-t-elle expliqué. moi. Ils couraient derrière moi en disant « Dimi, pourquoi tu me fais ça ? S’il te plaît, Dimi ? Ma première voiture était une Mercury Capri de 1972 et la plaque d’immatriculation personnalisée disait—vous l’aurez deviné—DIMI. Et c’est alors que j’étais un chat effrayant de 16 ans sans aucun intérêt pour le genre. Donc c’est juste ironique que j’ai fini par gagner ma vie en ayant peur. »