Jamie Lee Curtis explique comment sa fille Ruby est devenue transgenre

Pour Ruby, elle a toujours essayé de « rester en dehors des feux de la rampe », mais maintenant, elle espère que parler inspirera les autres. « Je suis heureuse d’être plus visible si cela aide les autres », explique-t-elle.

L’éditrice vidéo de 25 ans ajoute qu’elle a toujours « su qu’elle était différente. Mais j’ai eu une expérience négative en thérapie, alors je ne suis pas sorti [as trans] immédiatement alors que j’aurais probablement dû. « Des années plus tard, Ruby a rencontré son fiancé et leur a confié qu’elle était « probablement trans », ce à quoi ils ont répondu « Je t’aime pour qui tu es ».

Jamie a dit qu’elle ne savait pas que Ruby était trans avant leur conversation mais, rétrospectivement, cela avait du sens, expliquant: « Quand vous demandez: » Aviez-vous une idée que Ruby était trans? Je dirais non. Mais quand j’ai rejoué la vie de Ruby, je me suis dit : ‘Hmm, ça, ça, ceux-là, hmm.’ »