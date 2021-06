Jamie Lee Curtis offre un premier aperçu de son personnage de film Borderlands, Kevin Hart et plus

Quant à l’intrigue de Borderlands, le film suivra le retour de Lilith à Pandora pour combattre la fille montante de « le SOB le plus puissant de l’univers, Atlas. Pour accomplir cette mission, Lilith fait équipe avec Roland, Tiny Tina, Krieg, Patricia Tannis et Claptrap, et ils devront se frayer un chemin à travers des monstres et des bandits pour retrouver la fille disparue, qui « pourrait détenir la clé d’un pouvoir inimaginable. ” Avec quatre jeux dans la série principale de jeux vidéo Borderlands et un assortiment de retombées, il n’y aura certainement aucun problème à trouver du contenu pour les suites potentielles à couvrir, en supposant que le premier film fonctionne bien au box-office.