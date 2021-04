Borderlands se concentrera principalement sur Lilith de Cate Blanchett, une mystérieuse hors-la-loi qui revient à Pandora pour retrouver la fille disparue d’Atlas. Elle trouve de l’aide dans Roland de Kevin Hart, Krieg de Florian Munteanu, Tiny Tina d’Ariana Greenblatt, Claptrap de Jack Black et le personnage de Curtis. Cependant, il y a apparemment une «histoire compliquée» entre le Dr Tannis et Lilith qui rend les choses plus difficiles dans la quête.