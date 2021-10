Jamie Lee Curtis rend hommage à sa mère en recréant un look psycho à ne pas manquer

Parlez d’un hommage fantasmagorique !

Jamie Lee Curtis déguisée en sa défunte mère Janet leighLe personnage de Psycho pour la première de la soirée costumée de Halloween Kills à Hollywood, en Californie. le 12 octobre.

Leigh a joué Marion Crane dans les années 1960 Alfred Hitchcock film et est apparu dans la scène des coups de couteau dans la douche. Curtis n’a pas manqué une miette en canalisant sa mère et est arrivée sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre dans une robe et « faites qui correspondait à celles que Leigh arborait dans le film ». L’actrice de 62 ans avait même un rideau de douche ensanglanté.

« Honorer ma mère dans TOUT son sanglant… Je voulais dire la gloire ! » Curtis a écrit sur Instagram à côté d’une photo de son look. « PREMIÈRE FÊTE ! »

L’ancien de Freaky Friday pourrait remercier le coiffeur de célébrités Sean James pour sa perruque et maquilleuse Grâce ahn pour son glamour. On dirait que Curtis a même fait la peinture sur le rideau de douche.