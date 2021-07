Jamie Lee Curtis révèle que son enfant est transgenre et la façon géniale dont elle montre son soutien

Bien sûr, Jamie Lee Curtis a également fait la une des journaux récemment pour sa vie professionnelle et sa carrière réussie. Curtis reviendra au cinéma en octobre avec Halloween Kills et a récemment terminé le film Borderlands. Ajoutez à cela son rôle acclamé dans Knives Out, la série audible Letters From Camp et le podcast récemment lancé Good Friend, et il est clair que Curtis reste extrêmement occupé.

Halloween Kills sortira enfin en salles le 15 octobre. En attendant, consultez les dates de sortie des films en 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.