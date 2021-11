Jamie Lee Curtis, star de « Halloween Kills », partage des photos de retour réconfortantes avec sa mère Janet Leigh

La star d’Halloween Kills, Jamie Lee Curtis, s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour partager des photos de retour réconfortantes, dont une avec sa défunte mère, Janet Leigh. Sur Instagram, Curtis a posté de vieilles photos d’Halloween de son enfance. La deuxième photo de l’ensemble est une image adorable qui montre la célèbre actrice et sa sœur Kelly allongées sur leur mère après une longue nuit de farces ou de friandises.

« JOYEUX HALLOWEEN! » s’est exclamé Curtis dans la légende du post. Elle a ensuite plaisanté: « Je ne me suis jamais sentie PLUS CHAUDE que lorsque je suis allée jouer ou traiter comme une petite fille hollandaise. » Curtis a poursuivi en disant que lorsqu’elle était enfant, sa famille lui organisait souvent une « fête d’anniversaire à Halloween car mon anniversaire n’est pas pour un mois mais parce qu’il tombe près des vacances de Thanksgiving ». La principale raison à cela, a-t-elle expliqué, était que ses amis ne pouvaient pas venir à sa fête. Elle a ensuite plaisanté en disant que « toute personne dont l’anniversaire est proche d’un jour férié peut témoigner » de se sentir bouleversée à ce sujet.

En développant davantage les photos qu’elle a partagées, Curtis a écrit: « Je devais avoir environ huit ans car il me manquait les dents de devant. De plus, ma mère a engagé un photographe professionnel pour obtenir des photos de groupe et individuelles de chacun des enfants dans leurs costumes et l’avant au début du dîner et l’après photo, où ma sœur, Kelly et moi sommes épuisés par notre chasse aux bonbons avec notre maman fatiguée se faisant passer pour une maman fatiguée. Les joies de l’innocence. Le frisson de porter un costume. «

La star d’Halloween a finalement conclu son article en écrivant: « J’ai hâte de voir ce que les gens porteront cette année. Soyez prudents tout le monde. Amour et manque à ma mère, l’OG SCREAM QUEEN, Janet Leigh! » Notamment, Leigh était une actrice légendaire qui est surtout connue pour avoir joué Marion Crane dans le chef-d’œuvre d’horreur d’Alfred Hitchcock, Psycho (1960). Crane était la femme que Norman Bates a poignardée à mort dans la scène emblématique du meurtre sous la douche du film.

À peine 18 ans plus tard, Curtis prendrait le flambeau de la « reine du cri » de sa mère en jouant le rôle de Laurie Strode dans l’original Halloween, réalisé par John Carpenter à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Debra Hill. Cette année, Curtis reprend le rôle dans Halloween Kills, la suite de Halloween (2018), qui était une continuation directe de l’histoire du film de 1978, contournant tous les autres films de la franchise qui a suivi. Halloween Kills joue actuellement dans les salles, ainsi qu’en streaming sur Peacock.