Jamie Lee Curtis réfléchit sur son temps avec son ami Mark Harmon pendant leur temps partagé sur NCIS. Maintenant qu’Harmon s’éloigne enfin de son poste dans la série en tant qu’agent spécial Leroy Jethro Gibbs, Curtis a pris le moment de parcourir le chemin de la mémoire.

Curtis a partagé une photo des deux alors qu’il travaillait ensemble sur la série il y a des années sur Instagram. « Je viens de lire que mon ami Mark Harmon quitte son poste de leader [NCIS CBS] L’un des plaisirs inattendus de ma carrière variée a été de pouvoir faire cinq épisodes en face de lui et de son équipe devant et derrière la caméra. Ma phrase préférée était quand je descendais de sa chambre, « La pratique rend parfait. Cela a certainement fonctionné pour lui et son personnage de Jethro Gibbs. Bravo Harmonie. Gary serait/est tellement fier ! »

Curtis a joué le rôle principal dans NCIS pendant la saison 9. Elle a interprété le Dr Samantha Ryan, la directrice des Psy-Ops du Pentagone, qui travaille avec Gibbs et son équipe sur leur cas actuel. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Harmon quitterait la série bien avant la diffusion de la saison 19. Alors qu’il resterait en tant que producteur exécutif de la série, les fans ne verraient plus leur bien-aimé Gibbs au même titre. Le président de CBS Entertainment, Kelly Kahl, a assuré aux téléspectateurs en septembre que même s’il apparaîtra beaucoup moins dans la série, les fans auront toujours leur dose de Gibbs tout au long de la saison. « Mark a toujours fait partie de la série, Mark fera toujours partie de la série », a répondu Kahl lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir d’Harmon. « En ce qui concerne ses apparitions à l’antenne, nous devrons simplement voir comment cela se déroulera à l’avenir. »

Après la diffusion de la dernière émission d’Harmon, le showrunner Steve Biner a publié une déclaration, faisant ses adieux. « En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série », a déclaré Biner à TVLine après la diffusion de l’épisode. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »