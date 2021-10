Jamie Lynn Spears a changé le nom de sa biographie

Jamie Lynn Spears a changé son nom Biographie – après les critiques des fans de Britney. Comme vous vous en souvenez peut-être, il a été rapporté que la petite sœur de la pop star intitulerait ses mémoires « I Must Confess », une phrase de la célèbre chanson de Britney, « … Baby One more Time ».

Eh bien, Jamie Lynn a changé le titre de ses prochains mémoires après que les fans de Britney Spears soient tombés amoureux d’elle pour avoir utilisé une phrase de l’une des paroles les plus célèbres de sa sœur pour vendre son livre.

Ce lundi, la star de « Zoey 101 » a annoncé sur son Instagram que son livre s’intitulera désormais « Things I Should Have Said » – qui sortira le 18 janvier 2022.

En juillet, il a été rapporté que Jamie Lynn Spears lancerait sa biographie et qu’il rendait hommage à sa sœur avec le nom de son livre, l’éditeur est ensuite sorti pour réparer le gâchis qu’il a causé avec son annonce, affirmant que cela avait été leur erreur. et que le livre n’avait toujours pas de titre.

La relation entre les sœurs n’est pas à son meilleur, surtout après que Britney a déclaré au tribunal qu’elle voulait poursuivre TOUTE sa famille pour la tutelle, qui contrôle toutes leurs affaires, décisions médicales et financières depuis 2008.

Britney a également critiqué sa sœur Jamie Lynn sur Instagram en juillet pour avoir chanté des remixes de ses chansons.

Ainsi, en plus du titre, la petite sœur de Britney a également supprimé le sous-titre qui disait « Family, Fame and Figuring Out », qui n’apparaît pas non plus dans l’art révélé ce lundi.

Sur son Instagram, l’actrice de « Sweet Magnolias » a écrit que « Things I Should Have Said » est en préparation depuis très longtemps, depuis l’accident de sa fille Maddie en 2017.

« Il y a eu beaucoup de travail personnel et de guérison avant de pouvoir partager ma vérité de manière correcte » – a-t-il expliqué.

Jamie Lynn a également déclaré qu’une partie des recettes de son livre ira à une organisation à but non lucratif qui vise à attirer l’attention sur les problèmes de santé mentale.

Ainsi, Jamie Lynn Spears a changé le nom de sa biographie.