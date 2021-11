Jamie Lynn Spears était d’humeur reconnaissante ce Thanksgiving. L’actrice a pris le temps de partager ses réflexions dans un post Instagram touchant. « Je me sens encore plus reconnaissant cette année. J’espère que tout le monde passera une très HEUREUSE MERCI ! » Elle a légendé une série de photos d’elle avec son mari et ses deux enfants devant un arbre. Spears a détenu Ivey Joan, 3 ans, qu’elle partage avec son mari Jamie Watson. Elle partage Maddie Bryan Aldridge, 13 ans, avec son ex-fiancé Casey Aldridge. Comme d’habitude, Spears a protégé le visage de ses enfants pour protéger leur vie privée. Une photo montrait la famille en train de pique-niquer dans un parc en Louisiane.

Le voyage de Spears n’a pas été facile, ce qui la rend encore plus reconnaissante de chaque jour férié. Elle a révélé dans ses mémoires Things I Should Have Said que son père Jamie a cessé de lui parler lorsqu’elle a dit à sa famille qu’elle était enceinte de sa fille à 16 ans. Elle prétend qu’il l’a retirée de l’école avec l’aide de sa direction quand elle était une star de l’émission à succès Zoey 101. Le téléphone de Spears lui a également été confisqué pour empêcher la fuite de la nouvelle.

La star de Sweet Magnolia a également déclaré qu’on lui avait dit que garder son bébé mettrait fin à sa carrière. On lui a dit qu’un avortement était une option et qu’elle pouvait prendre une pilule pour se débarrasser du bébé. Spears a déclaré que son père avait également tenté de l’envoyer à « Mercy Ministries », un foyer pour mères célibataires dans le Tennessee. Pendant son séjour là-bas, sa fille devait être donnée en adoption. Pour éviter cela, elle s’est enfuie de sa famille, avec un soutien minimal de ses proches et de son équipe de direction.

On ne sait pas si la petite sœur de Britney Spears a passé Thanksgiving avec sa célèbre famille. Sa mère, Lynn, a été aperçue à LAX avant les vacances et a dit aux paparazzis qu’elle espérait être réunie avec ses enfants pour les vacances. La famille s’est séparée au milieu de la bataille pour la tutelle de Britney où la chanteuse « Baby One More Time » les a fustigés pour ne pas avoir soutenu son combat pour mettre fin au contrôle légal sous la surveillance constante de son père.