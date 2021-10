Jamie Lynn Spears annonce un nouveau livre au milieu de l’affaire Britney Conservatorship

Jamie Lynn Spears a quelque chose à faire sortir de sa poitrine – mais préfère que nous lisons à ce sujet … et le moment semble être tout sauf une coïncidence en ce qui concerne sa sœur.

L’ancien enfant star de Nickelodeon – et le célèbre frère d’un Britney Spears – vient d’annoncer qu’elle a un nouveau livre qui est sur le point de sortir dans les rayons … qu’elle appelle « Les choses que j’aurais dû dire ». Hmmm, titre intéressant… continuez.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

JLS explique le projet – qui est apparemment en préparation depuis quelques années maintenant – de cette façon … « En 2017, après l’accident qui a changé la vie de Maddie, j’ai ressenti une forte conviction de partager mon histoire, mais il y avait un beaucoup de travail personnel et de guérison qui ont dû se produire avant que je puisse partager ma vérité de la bonne manière. »

Elle poursuit en disant qu’elle a ressenti une pression toute sa vie pour être parfaite, même si elle dit qu’elle en est loin … et ajoute que ce livre abordera ses propres problèmes de santé mentale.

Il semble y avoir un coup de feu sur sa famille intégré ici, et peut-être un lien direct avec le sitch de la tutelle de Britney – avec Jamie Lynn disant qu’au lieu de passer sous silence ces problèmes « comme (elle) a appris à » … elle est radicalement honnête sur les pages avant elle.

Jamie Lynn termine en disant qu’elle a encore beaucoup à apprendre, mais espère que ce livre pourra aider les personnes qui ont perdu la voix… et qui essaient de briser des cycles malsains dans leur propre vie. Elle dit également que les bénéfices sont reversés à une organisation à but non lucratif appelée This Is My Brave, qui encourage les personnes souffrant de maladie mentale à partager leurs histoires.

Aucune mention explicite de soeur plus âgée ici, mais elle pourrait aussi bien crier à haute voix … leur histoire mouvementée — dont le drame a fait surface ces derniers temps.