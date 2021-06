Jamie Lynn Spears brise le silence sur la conservation de Britney – Backlash Begins

Jamie Lynn Spears a rompu son silence sur la tutelle de sa sœur Britney Spears.

La sœur cadette du chanteur a publié une série de vidéos sur Instagram pour parler du problème. Les déclarations interviennent après que Britney a admis qu’elle voulait poursuivre sa famille pour avoir vécu de la tutelle pendant 13 ans.

“Je veux juste prendre une seconde pour aborder quelques points”, déclare Jamie Lynn Spears. “La seule raison pour laquelle je ne l’ai pas fait avant, c’est parce que j’avais l’impression que jusqu’à ce que ma sœur soit capable de parler pour elle-même et de dire ce qu’elle avait besoin de dire publiquement, que ce n’était pas ma place et que ce n’était pas la bonne chose à fais. Mais maintenant qu’elle a parlé très clairement et a dit ce qu’elle avait à dire, j’ai l’impression que je peux suivre son exemple et dire ce que j’ai besoin de dire.

«Je pense qu’il est extrêmement clair depuis le jour de ma naissance que je n’ai aimé, adoré et soutenu que ma sœur. Je veux dire, c’est ma putain de grande soeur avant n’importe lequel de ces taureaux **. Peu m’importe si elle veut s’enfuir dans la forêt tropicale et avoir des milliards de bébés au milieu de nulle part ou si elle veut revenir et dominer le monde comme elle l’a fait tant de fois auparavant. Parce que je n’ai rien à gagner ou à perdre de toute façon. Cette situation ne m’affecte pas de toute façon car je ne suis que sa sœur qui ne se soucie que de son bonheur », poursuit Jamie Lynn.

Jamie Lynn Spears dit qu’elle est fière de sa sœur pour avoir demandé de nouveaux conseils, comme elle l’a suggéré. Britney a un avocat nommé par le tribunal, qui, selon Jamie Lynn, ne lui a pas dit qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle. Elle dit également qu’elle n’a pas été en mesure d’engager son propre avocat.

“Si mettre fin à la tutelle et s’envoler vers Mars – ou tout ce qu’elle veut faire pour être heureuse – je soutiens cela à 100% parce que je soutiens ma sœur”, poursuit Jamie Lynn Spears. « J’aime ma sœur, je l’aime toujours et je l’aimerai toujours tant qu’elle est heureuse. Alors continuons à prier. C’est tout.”

Peu de temps après la sortie des vidéos, le contrecoup en ligne a commencé. De nombreux partisans de #FreeBritney ont critiqué Jamie Lynn Spears pour ne pas avoir dénoncé son père. “Jamie Lynn Spears, si vous soutenez vraiment votre sœur, alors demandez la résiliation de la tutelle”, lit-on dans une réponse aux vidéos en ligne.

« Où sont les 600 millions de dollars manquants de Britney, Jamie Lynn ? Pourquoi la société de financement de Lou Taylor a-t-elle reçu une injection de 600 millions de dollars immédiatement après que vous, Jamie Lynn, avez été mystérieusement nommé fiduciaire unique de la succession de Britney ? Le même Lou Taylor qui est aussi *votre* chef d’entreprise ? » un autre commentaire lit.