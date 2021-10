Jamie Lynn Spears dit que ses parents l’ont contrôlée et lui ont conseillé de se faire avorter – quand elle est tombée enceinte à 16 ans, affirmant qu’avoir le bébé nuirait à sa carrière.

La petite sœur de Britney Spears raconte qu’elle a vécu un enfer lorsqu’elle est tombée enceinte à 16 ans, et ses parents et son équipe lui ont conseillé de se faire avorter, ou de donner le bébé en adoption et de se retirer de la vie publique pendant un certain temps.

TMZ a obtenu plusieurs extraits du prochain livre de Jamie Lynn, « Things I Should Have Said », où elle expose les événements qui se sont produits après avoir dit à ses parents et à son manager qu’elle était enceinte en 2007.

Dans un passage, Jamie Lynn dit que des gens de son entourage « sont venus dans ma chambre pour essayer de me convaincre qu’avoir un bébé à ce stade de ma vie était une idée terrible… » ​​Cela tuera votre carrière. Vous êtes trop jeune. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il existe des pilules que vous pouvez prendre. Nous vous aiderons à résoudre ce problème… Je connais un médecin », ajoutant « tout le monde autour de moi voulait que je fasse disparaître ce problème ».

Jamie Lynn dit clairement « … tout le monde était sûr que l’avortement serait la meilleure procédure. » L’actrice de « Zoey 101 » a déclaré que son téléphone avait été confisqué afin qu’elle cesse de communiquer avec des personnes extérieures à son cercle, l’objectif était de tout garder secret.

Elle affirme qu’elle n’a même pas été autorisée à dire à Britney qu’elle était enceinte, en disant :

« J’avais plus que jamais besoin d’elle et elle n’a pas pu m’aider dans mon moment le plus vulnérable … À ce jour, la douleur de ne pas pouvoir le dire à ma sœur persiste. »

À un moment donné, Jamie Lynn dit qu’elle et son père Jamie se sont battus pour le bébé à naître, » débitant des mots et jurant » lorsqu’il a poussé à l’adoption.

Spears dit qu’après un certain temps, son équipe a conclu un accord exclusif avec OK! Magazine pour annoncer la grossesse, et vous donner les premières photos du bébé de Jamie Lynn.

Jamie Lynn dit qu’elle et sa mère sont allées dans une cabane où elle pensait que c’était le Connecticut pour se cacher jusqu’à ce que le rapport soit publié. Les deux ont passé Thanksgiving ensemble et sa mère avait l’air déçue.

La petite soeur de Britney, Jamie Lynn Spears a été durement critiquée par les fans de la pop star qui estiment qu’elle a profité de la situation de Britney pour profiter de son livre, mais selon le site internet, et les parties qu’ils ont tirées du livre, Jamie Lynn a également beaucoup à dire sur ses parents et les tactiques utilisées dans son éducation.

Le livre de Jamie Lynn Spears, « Things I Should Have Said », sera mis en vente le 18 janvier 2022.

Ainsi, Jamie Lynn Spears dit que ses parents l’ont contrôlée et lui ont conseillé de se faire avorter.