Jamie Lynn Spears dit qu’elle soutient Britney dans son combat pour mettre fin à sa tutelle

La sœur de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, a déclaré lundi qu’elle soutenait la chanteuse dans son combat pour mettre fin à la tutelle légale qui contrôle sa vie, une affaire sur laquelle elle lui a conseillé de changer d’avocat “il y a de nombreuses années”.

Jamie Lynn, qui a eu une brève carrière musicale et a joué dans la série Zoey 101 (2005-2008), a brisé le silence sur la situation de sa sœur à travers une vidéo publiée dans les « stories » (histoires) de son profil Instagram.

«Je pensais que jusqu’à ce que ma sœur puisse parler pour elle-même et dire ce qu’elle avait besoin de dire publiquement, ce n’était pas ma place et ce n’était pas la bonne chose à faire. Mais, maintenant qu’il a parlé très clairement et a dit ce qu’il avait à dire, j’ai l’impression que je peux emboîter le pas”, a-t-il expliqué.

Jamie Lynn a été critiquée pour ne pas avoir soutenu publiquement sa sœur, qui a déclaré dans son témoignage qu’elle “voulait poursuivre toute sa famille”.

“Je pense qu’il est très clair que depuis le jour de ma naissance, je n’ai aimé, adoré et soutenu que ma sœur”, a-t-il déclaré. Je veux dire, c’est ma foutue sœur aînée, en plus de toute cette merde.”

« Peut-être que je ne l’ai pas soutenu comme le public le souhaiterait avec un ‘hashtag’ sur une plate-forme publique. Mais je peux vous assurer que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il n’y ait un ‘hashtag’, et je la soutiendrai longtemps après », a-t-il déclaré en référence au mouvement #FreeBritney.

Jamie Lynn a pris ses distances avec le reste de la famille. “Je ne suis pas ma famille, je suis ma propre personne”, et a affirmé qu’elle était fière du pas franchi par Britney.

«Je suis très fier que vous ayez demandé un nouvel avocat, comme je vous l’ai dit il y a de nombreuses années. Oh, mais pas sur une grande plateforme publique, mais dans une conversation personnelle entre deux sœurs », a-t-il conclu.

Le travail de Samuel Ingham, l’avocat désigné par le tribunal de Los Angeles pour défendre les intérêts de Britney a été remis en cause après que l’artiste a assuré qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle et une exclusivité du journal The New York Times qui prétend qu’il a fait 3 millions de dollars de cette affaire.

Spears a demandé, la semaine dernière, de mettre fin à la tutelle légale à travers laquelle son père contrôle sa vie depuis 13 ans, la jugeant “abusive”, “absurde” et pour laquelle certains mis en cause “devraient être en prison”.

« Cette tutelle paie le salaire de beaucoup de gens. J’en ai marre », a confié la chanteuse lors d’un entretien téléphonique plein de déclarations percutantes telles que : « Je ne suis pas content », « Je n’arrive pas à dormir » et « Je pleure tous les jours ».

