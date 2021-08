Jamie Lynn Spears pleure pendant que sa fille la réconforte dans une histoire Instagram inhabituelle

Jamie Lynn Spears a partagé samedi une publication très étrange sur son histoire Instagram dans laquelle on l’entend pleurer pendant que sa fille de 3 ans, Ivey, la réconforte. Dans le premier post, on lit simplement “Ça va aller, maman… ça doit aller, maman” attribué au bambin. Dans un deuxième message, l’audio de l’interaction est ajouté. Jamie Lynn est actuellement impliquée dans la bataille pour la tutelle de sa sœur Britney Spears, et beaucoup ont souligné à quel point elle a bénéficié financièrement alors que la chanteuse “Toxic” n’avait pas le contrôle de sa succession.

Après la pression du public, Jamie Lynn a partagé une vidéo en juin où elle prétendait soutenir le combat de sa sœur contre la tutelle que leur père Jamie Spears contrôle. Puisque Spears avait “très clairement parlé et dit ce qu’elle avait à dire”, Jamie Lynn a estimé qu’elle pouvait enfin “suivre son exemple” et “dire ce que j’avais besoin de dire”. Jamie Lynn a noté qu’elle soutiendrait toujours sa grande sœur, peu importe ce qu’elle décide de faire, mais a souligné qu’elle ne participe “que” à la vie de Spears en tant que sœur. “J’ai payé mes putains de factures depuis que j’ai 10 ans”, a déclaré Jamie Lynn, rapporte PEOPLE. “Ce n’est pas que je doive quoi que ce soit au public, car ma sœur sait que je l’aime et que je la soutiens … Je ne suis pas ma famille. Je suis ma propre personne. Et je parle pour moi-même.”

“Je suis si fier d’elle pour avoir utilisé sa voix. Je suis si fier d’elle pour avoir demandé un nouveau conseil comme je le lui ai dit il y a de nombreuses années – oh, pas sur une plate-forme publique mais juste dans une conversation personnelle entre deux sœurs”, Jamie Lynn a continué. “Si mettre fin à la tutelle et s’envoler pour Mars ou tout ce qu’elle veut faire pour être heureuse, je soutiens cela à 100% parce que je soutiens ma sœur; j’aime ma sœur. Je l’ai toujours fait, je le ferai toujours. Tant qu’elle est heureuse. Alors continuons à prier. C’est tout.”

Cependant, Spears a partagé une condamnation ardente sur son compte Instagram, nommant sa sœur Jamie Lynn directement comme quelqu’un qui l’avait blessée au fil des ans. Spears a mentionné sa sœur par son nom dans son message, l’appelant pour une performance de Jamie Lynn aux Radio Disney Music Awards 2017, où elle a elle-même reçu le Icon Award. “Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes !!!!!”, a écrit Spears. “Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!!”