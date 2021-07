Le nouveau concert de Jamie Lynn Spears sur Sweet Magnolias de Netflix pourrait être menacé par son tiff signalé avec sa sœur Britney Spears au milieu de sa bataille de tutelle. Les fans de Britney ont mis en place une pétition (qui a recueilli plus de 19 000 signatures) demandant que l’actrice soit retirée de la série populaire en raison des plaintes et des commentaires continus de Britney appelant les membres de sa famille pour leur manque de soutien.

“Jamie Lynn Spears a fait partie de la tutelle dégoûtante et déshumanisante de sa sœur Britney Spears”, a écrit le créateur de la pétition, MakalahMcnatt, dans la description. “Nous avons appris la vérité et comment Jamie Lynn est tout aussi corrompue et responsable que les personnes qui ont placé sa sœur dans cette tutelle. Elle vit de l’argent durement gagné de ses sœurs, sa sœur n’a même pas accès à son propre argent mais Jamie Lynn et le reste de la famille Spears le font. Retirez Jamie Lynn immédiatement !!!”

Jamie Lynn incarne Noreen Fitzgibbons – l’ancienne maîtresse enceinte de Bill Townsend, l’ex-mari de Maddie. Elle avait précédemment annoncé son retour pour la saison 2 en mai, dont la première est prévue en 2022. Alors que la querelle de la tutelle de Britney continue de s’intensifier, la chanteuse promet de rester sur ses sentiments sur l’arrangement jusqu’à ce qu’elle ait diffusé tout ce qu’elle “avait besoin de dire”. “Alors j’ai dit ‘la vie continue’ dans un de mes récents posts mais c’est toujours plus facile à dire qu’à faire !!!!!” elle a écrit. « À ce moment-là, c’est ce qui semblait être le plus facile à dire, mais je pense que nous savons tous que je ne pourrai jamais lâcher prise et avancer pleinement jusqu’à ce que j’aie dit tout ce que j’avais à dire… et je ne suis même pas proche ! !!! On m’a dit de garder le silence sur les choses pendant si longtemps et j’ai enfin l’impression d’y arriver”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Dans son témoignage précédent du 23 juin, Spears a déclaré à la juge Brenda Penny que son père avait utilisé son poste de conservateur pendant 13 ans pour la droguer, lui voler son argent, la forcer à travailler contre son gré et lui retirer certaines de ses libertés personnelles. “Non seulement ma famille n’a rien fait de bon, mais mon père était tout à fait d’accord”, a déclaré la pop star de 39 ans devant le tribunal. Elle a ajouté que ceux qui l’avaient « punie » davantage lorsqu’elle avait refusé sa dernière résidence à Las Vegas « devraient être en prison ». Elle a ensuite appelé sa sœur pour ne pas l’avoir récupérée et avoir interprété l’une de ses chansons lors d’une performance en 2017. À quoi, Jamie Lynn a répondu avec un selfie calme sans reconnaître verbalement les paroles de sa sœur.