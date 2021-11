Jamie Lynn Spears révèle qu’elle a caché sa grossesse adolescente à sa soeur Britney

Jamie Lynn Spears parle de sa première grossesse dans ses nouveaux mémoires Things I Should Have Said, révélant qu’elle a en fait gardé secrète la nouvelle de son futur bébé de sa propre sœur, Britney Spears.

« Il y avait beaucoup de combats entre toutes les personnes impliquées. Toute l’équipe de Spears était déjà prise dans les difficultés de relations publiques de ma sœur, et tout le monde autour de moi voulait juste faire disparaître ce » problème « », écrit Jamie Lynn, par Gens. « Ma famille et ma direction m’ont retiré de l’école jusqu’à ce qu’ils sachent quoi faire ensuite. Ils ont pris mon smartphone, craignant que la nouvelle ne sorte, et ont insisté pour que personne ne partage aucune information avec qui que ce soit, en particulier la presse. »

Jamie Lynn est tombée enceinte en 2007 à l’âge de 16 ans. Elle a accouché de sa première fille Maddie l’année suivante. Maddie, maintenant âgée de 13 ans, est devenue une grande sœur il y a trois ans après que l’alun de Zoey 101 a donné naissance à une deuxième fille, Ivey.

« Il y avait beaucoup de bavardages, mais rien de tout cela ne me convenait », écrit-elle. « Cela tuera votre carrière. Vous êtes tout simplement trop jeune. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il existe des pilules que vous pouvez prendre. Nous pouvons vous aider à résoudre ce problème. Pensez à ce que vous faites à votre la famille. La famille n’a-t-elle pas assez à gérer ? Je connais un médecin. Il existe des procédures qui remédient à des erreurs comme celle-ci. Vous n’êtes pas obligé de faire cela.

Elle continue dans l’extrait, écrivant que c’était une période particulièrement difficile en raison du fait qu’elle était cachée dans sa chambre pour tenter de garder secrète la nouvelle de sa grossesse. Son équipe et d’autres personnes autour d’elle à l’époque ont tenté de la convaincre qu’avoir un bébé à son âge serait une erreur – quelque chose qu’elle dit n’a fait que « renforcer » sa décision. Après avoir pris sa décision ultime, sa famille n’était toujours pas prête à faire l’annonce au monde.

« Mon équipe pensait que tout le monde en dehors du cercle restreint était une menace potentielle. Ils sont allés jusqu’à cacher ma grossesse à ma sœur, affirmant: » C’est trop risqué de parler du bébé à Britney « », écrit Jamie Lynn. « J’avais besoin d’elle plus que jamais et elle n’a pas pu m’aider dans mes moments les plus vulnérables. L’état de Britney devenait plus préoccupant. Ils craignaient que son instabilité à ce moment-là ne la rende indigne de confiance. »

« J’ai suivi ce que mon équipe m’a dit de faire parce que j’étais mineure et que je ne voulais plus créer de problèmes », poursuit-elle. « Britney a appris la grossesse lorsque l’article a été publié. À ce jour, la douleur de ne pas pouvoir le dire moi-même à ma sœur persiste. »

Elle prétend qu’en raison des troubles auxquels sa sœur pop star était confrontée à l’époque, les deux frères et sœurs ont été séparés l’un de l’autre sans beaucoup de conversation entre les deux. « Britney était au milieu de sa propre crise, et parce que nous étions isolés les uns des autres, notre communication était inexistante », écrit Jamie Lynn. « … Maman a contacté l’équipe pour discuter des problèmes. Ils avaient de réelles inquiétudes à l’idée que j’épouse mon petit ami et que je lui donne accès à tous mes revenus. Simultanément, ma sœur vivait sa propre dépression et les spéculations des médias sur son bien-être et notre la famille avait déjà l’essaimage des paparazzis. »