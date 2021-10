Jamie Mitchell est le nouveau champion WBA des poids coq

Par YESICA PALMETTA

Ne laissant aucun doute sur ses ambitions, l’Américain Jamie « El Milagro » Mitchell est devenu le nouveau champion de la World Boxing Association à 118 livres. Mitchell a battu la locale Shannon Courtenay à Liverpool en Angleterre après une décision majoritaire des juges.

Bien que Courtenay ait cessé d’être championne dans la balance, peu importe combien elle a gagné ce procès, elle n’aurait pas accès à la ceinture, car lorsque les règlements de la WBA s’appliqueraient, elle resterait vacante. Cependant, Mitchell a fait du bon travail sur le ring pour remporter la couronne.

Il s’appelle « Le Miracle » en référence à une dure histoire de vie qui accompagne son existence. Suivez les instructions de l’ex-boxeur Dewey Cooper au Mayweather Gym après être devenu une star de l’amateurisme.

Mitchell s’est bien battu contre un boxeur tenace comme Courtenay qui a subi de plein fouet une blessure à la jambe droite ainsi que l’épisode de pesée. Deux aspects qui peuvent psychologiquement affecter la performance d’un athlète mais que Courtenay a fait preuve de passion en ne cédant pas lors de l’épreuve difficile face à Mitchell.

Avec un style et une condition physique exceptionnels, la Californienne a terminé son neuvième combat loué et reste non seulement invaincue, mais a également réussi à conquérir la ceinture noire et le poids coq or du corps des pionniers.