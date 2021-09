Jamie Nordstrom sur le service, les synergies et la « vue unique » – WWD

En 2014, Jamie Nordstrom est passé de la direction de nordstrom.com à la présidence de la division des grands magasins, une décision qui soutient l’évolution de Nordstrom Inc. vers l’intégration de ses opérations.

« Il y a eu une période pour de nombreux détaillants comme nous lorsque nous gérons séparément les entreprises point-com et les magasins, avec différentes équipes et organisations. Dans toute l’entreprise, dans les domaines de la technologie, de la comptabilité, de la finance, de la chaîne d’approvisionnement, des RH, nous devions transformer notre façon de penser », a déclaré Jamie. « La vraie victoire viendrait d’avoir une approche vraiment intégrée à la fois en ligne et en magasin, pour la marchandise, la messagerie et tous les points de contact de service pour nos clients, qu’il s’agisse d’acheter en ligne, de récupérer en magasin, de styliser, de modifier ou de retourner. »

Peu de cadres du commerce de détail ont autant d’expérience dans les canaux de vente que Jamie Nordstrom, le cousin des frères Erik et Pete Nordstrom, respectivement PDG de Nordstrom Inc. et président/directeur général de la marque.

Jamie a commencé sa carrière en 1986 en travaillant dans l’entrepôt du magasin Nordstrom’s Bellevue, Wash. .com lorsque les revenus des dot-com sont passés de 250 millions de dollars à plus de 1,6 milliard de dollars. Dot-com continue de croître, représentant 5,7 milliards de dollars, soit 55%, des 10,33 milliards de dollars de ventes totales de Nordstrom l’année dernière, lorsque l’entreprise a été gravement touchée par la pandémie, et environ 5 milliards de dollars, ou 33%, des ventes totales de Nordstrom de 15,13 milliards de dollars en 2019.

Jamie était la vision derrière l’acquisition en 2011 par Nordstrom du site Web de vente flash HauteLook, et en 2014, il a dirigé le lancement de nordstromrack.com. En tant que président des grands magasins Nordstrom, il a participé à plusieurs ouvertures, notamment le premier magasin international à Calgary, au Canada, et le magasin phare de Manhattan, ainsi qu’à la fermeture de 16 grands magasins dans le cadre d’une réduction des effectifs achevée l’année dernière.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant de savoir ce dont il semble le plus fier : des initiatives visant à créer des expériences client plus transparentes, des services de qualité supérieure et de plus grandes commodités.

Il a expliqué qu’en intégrant le magasin et les équipes de marchandisage en ligne pour une “vue unique” de l’inventaire à l’échelle de l’entreprise, les vendeurs et les clients ont accès à presque toutes les marchandises Nordstrom “n’importe où et n’importe quand”.

« Il s’agit de concentrer nos équipes sur les clients de Nordstrom plutôt que sur le client du magasin ou le client Internet », a déclaré Jamie. « C’est un client. Personne n’achète exclusivement en magasin ou en ligne. Plus de 50 % des clients qui achètent en magasin ont commencé leur parcours d’achat en ligne avec nous, et de même, un nombre important de clients qui achètent chez nous en ligne ont commencé leur parcours en voyant un produit en magasin. »

Le programme triennal « Plus proche de vous » de Nordstrom Inc. — dévoilé en février dernier aux médias et à la communauté des investisseurs — appelle à élargir considérablement les offres point-com de 300 000 références à 1,5 million, en développant l’activité Rack hors prix en superposant des produits à des prix plus bas et faire progresser la stratégie de marché vieille de trois ans reliant et tirant parti des magasins, de la distribution et des actifs numériques, pour fournir de meilleurs services et commodités au niveau local dans le but de susciter des engagements plus profonds de la part des acheteurs.

« L’achat en ligne, le retrait en magasin est l’un des secteurs d’activité de l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide », a déclaré Jamie. « Avoir une grande sélection de marchandises prêtes à être récupérées le lendemain dans les magasins locaux, en utilisant tout l’inventaire disponible sur ce marché, que ce soit dans les magasins locaux ou en ligne, nécessite beaucoup de personnes pour que cela fonctionne. »

Grâce à la stratégie de marché, dans chacun des 20 principaux marchés de Nordstrom, quatre fois plus de stock est disponible pour le ramassage le jour suivant d’une commande nordstrom.com dans le magasin Nordstrom, Nordstrom Rack ou Nordstrom Local le plus pratique.

« Nous avons près de 350 emplacements physiques pour compléter nos capacités numériques », a déclaré Jamie. « Rien que sur le marché de Los Angeles, nous avons 16 magasins avec des stocks disponibles pour le ramassage le lendemain au magasin. Beaucoup de gens, pour quelque raison que ce soit, ne veulent pas que les marchandises soient livrées là où ils vivent. En fait, ils préfèrent le ramasser.

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure la stratégie de marché avait progressé, il a répondu : « Je pense toujours que nous sommes dans la première ou la deuxième manche sur la façon de répondre aux attentes de plus en plus élevées des clients. C’est un cycle sans fin d’écoute de ce que demande le client et d’amener l’équipe à répondre à cette demande.

“Un bon service n’est pas l’absence de mauvais service”, a poursuivi Jamie. « Un bon service est souvent invisible. Vous ne le remarquez pas. Lorsque nous exécutons bien, le client dit : « C’est tout simplement génial ». Ils ne savent pas exactement pourquoi nous avons réussi à le faire si bien. Ils ne connaissent pas toute la technologie et les personnes dans les coulisses qui y parviennent.

Il fait une analogie avec le fait d’être dans un grand restaurant. « Vous obtenez votre eau, puis votre eau est à nouveau pleine, par opposition à quelqu’un qui vient et qui dit ‘vouleriez-vous plus d’eau ?’ Nous voulons être là où votre verre est toujours plein. Peut-être que vous ne pouvez pas tout à fait identifier pourquoi le service est excellent. Vous savez juste qu’à la fin de votre repas, l’expérience a été merveilleuse.

La nourriture et les boissons sont des choses que les dirigeants de Nordstrom connaissent bien, bien que la réputation du détaillant soit dans la mode, les chaussures et le service.

“La nourriture et les boissons font partie de notre offre depuis 40 ans”, a déclaré Jamie. « C’est dans tous les grands magasins Nordstrom et au cours des 10 dernières années, de plus en plus de bars ont été installés. Les salons à cocktails ont été une véritable victoire. La nourriture et les boissons sont l’une des formes de service les plus pures. Nous sommes vraiment fiers de nos restaurants.

Selon Jamie, les magasins les plus prospères de Nordstrom sont ceux qui ont les opérations de restauration et de boissons les plus réussies.

« Absolument, les restaurants sont des destinations en eux-mêmes », a-t-il déclaré. “Elles doivent être. Le restaurant doit être un excellent restaurant. Si nous fournissons cela, le client viendra plus souvent et restera probablement dans le magasin plus longtemps. »

Wolf, le restaurant du vaisseau amiral de Manhattan, est une collaboration avec le chef Ethan Stowell et propose une cuisine d’inspiration italienne avec une touche du nord-ouest du Pacifique. “C’est un excellent exemple de nous essayer quelque chose de nouveau”, a déclaré Jamie. « Nous avons un certain nombre de magasins avec plusieurs restaurants et sept ou huit concepts de restaurants différents à travers la flotte. »

Au sens large, le service consiste également à exposer les clients à des produits autres que ceux pour lesquels ils sont venus en magasin ou sur le site Web, et à les aider à localiser les articles qu’ils peuvent avoir du mal à trouver. Au cours des 18 derniers mois environ, Nordstrom, comme l’a dit Jamie, « a libéré l’équipe de vente grâce à de nouveaux outils et médias sociaux pour interagir avec les clients afin de créer de l’enthousiasme pour les nouveaux styles et de trouver quelque chose de cool qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient avoir. . Nous cherchons constamment à tirer parti de notre équipe de vente, de notre chaîne d’approvisionnement et de nos fournisseurs pour offrir plus de choix aux clients. »

Au premier trimestre, des progrès ont été réalisés dans l’élargissement de la personnalisation en fournissant des outils à davantage de vendeurs et de stylistes pour offrir aux clients des recommandations très pertinentes, à la fois en magasin et numériquement, et pour discuter avec eux. Sur le chat styliste, les clients peuvent poser une question de style ou obtenir des recommandations de tenues personnalisées. Plus de 50 % des vendeurs de Nordstrom utilisent désormais ces outils de coiffage à distance, une augmentation de 10 points par rapport au trimestre précédent.

Les outils de clientèle de Nordstrom fournissent aux associés des informations stockées pour garder une trace de ce que les clients demandent et achètent. Ils ont également des « tableaux de style » afin que les associés puissent organiser des tenues pouvant être visualisées numériquement sur un téléphone portable. « Ce sont des outils efficaces pour essayer de reproduire l’expérience en magasin. Considérez-le comme l’équivalent numérique d’un vestiaire », a déclaré Jamie. « C’est une expérience collaborative.

En 2020, tous les vendeurs ont été autorisés à sélectionner des looks et à vendre sur les plateformes de médias sociaux. Les clients peuvent également planifier un rendez-vous de style ou de retouches en magasin ou un rendez-vous de style virtuel sur nordstrom.com.

Au cours de la dernière année, Nordstrom a diffusé en direct. « Nous apprenons beaucoup à ce sujet », a déclaré Jamie. « Nous en sommes aux tout premiers stades de ce que cela peut signifier pour notre entreprise. Nos meilleurs vendeurs et influenceurs font du livestreaming. Nous tirons parti des influenceurs pour stimuler l’engagement via les médias sociaux. Nous mettrons nos vendeurs contre ceux des autres. Lorsque nous donnons à nos gens les bons outils, que nous nous écartons de leur chemin et que nous les laissons trouver des moyens d’utiliser leurs outils, ils trouveront des moyens de s’engager.

« Depuis aussi longtemps que je suis là-bas, l’accent a été mis sur le fait d’avoir de bonnes personnes et le bon nombre d’entre elles », a déclaré Jamie, lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon lui, distingue l’entreprise de sa famille.

« Cela commence par un vendeur disponible et compétent, surtout de nos jours. Nous avons tous vécu dans un magasin en sous-effectif. Nous réfléchissons à ce à quoi ressemble un excellent service. Il s’agit d’une attention personnelle, d’avoir ce vendeur qui a le temps d’écouter ce que vous demandez et d’y donner suite. Un service individualisé fait une grande différence.

À travers de nombreuses enquêtes menées par l’entreprise, « Nous avons entendu maintes et maintes fois que les acheteurs veulent un vendeur qui les connaît, qui peut anticiper leurs besoins, qui peut faciliter leurs achats. Vous devez avoir suffisamment de personnes pour le faire. Nous avons 120 ans d’expérience et savons de combien de personnel nous avons besoin. Il va et vient. C’est un art et une science », tournant en grande partie autour des tendances du volume des ventes et du trafic et des attentes futures des entreprises.

Lorsqu’on lui a demandé si Nordstrom dépensait plus que ses concurrents pour l’entretien de ses magasins, Jamie a répondu : « Je ne sais pas ce que les autres dépensent, mais pour obtenir le bon talent de qualité, vous devez vous assurer d’avoir une rémunération efficace. Nous avons depuis longtemps une organisation principalement basée sur les commissions. La valeur de cela est que nos gens le considèrent comme leur propre entreprise, que c’est leur nom sur la porte.

Il a déclaré que la direction encourage les vendeurs à « trouver des solutions, à prendre soin du client. Si vous faites cela, vous aurez beaucoup de succès en faisant une bonne carrière ici. Il s’agit moins de payer plus et plus de permettre aux gens de gagner plus d’argent.

Avec la pénurie de main-d’œuvre au pays, « C’est un défi là-bas, et ce n’est pas différent pour nous. Mais nous avons une assez bonne histoire à raconter en tant qu’employeur. Nous recevons notre juste part de candidats. Cela a parfois été difficile compte tenu de l’année dernière, mais nous sommes plutôt satisfaits du talent que nous obtenons. Nous devons nous assurer que nos normes sont élevées pour nos employés au service de nos clients.