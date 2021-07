Jamie Nordstrom sur les affaires, la vente d’anniversaire et Asos – WWD

Juillet est généralement la période caniculaire pour les détaillants, mais pas pour Nordstrom.

La vente d’anniversaire signature de Nordstrom a commencé lundi et cette année prend une plus grande importance, à la lumière de la pandémie.

La vente pourrait très bien marquer “une étape importante” dans la trajectoire des activités de Nordstrom en 2021, selon Jamie Nordstrom, président des magasins, qui a déclaré qu’au fur et à mesure que la planification de l’événement avançait – et c’est environ un an dans les travaux – “Il est devenu clair que le moment de l’événement coïnciderait avec la réduction des restrictions COVID-19, et les personnes ayant à nouveau des événements et voyageant à nouveau. La vente d’anniversaire présente une opportunité vraiment unique d’être là pour nos clients, probablement à un moment où ils ont plus que jamais besoin de nous, et probablement nous avons plus que jamais besoin d’eux », a déclaré Nordstrom.

Dimanche dernier, la société a révélé avoir pris une participation minoritaire dans les marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT détenues par Asos, qui les a acquises au groupe Arcadia qui a fait faillite l’année dernière. Et il y a plus à l’affaire que Jamie Nordstrom a révélée à WWD.

« Nous allons être le partenaire exclusif de toutes les marques Asos », a-t-il déclaré. «Nous sommes allés dans ce les yeux grands ouverts. Comme nous avons appris à les connaître [Asos] mieux, nous avons réalisé qu’il y avait une grande opportunité ici. Il y a toutes sortes de choses qui vont démarrer un peu à l’automne, et plus encore au premier trimestre de 2020. Asos possède des marques en plus des quatre parts dans lesquelles Nordstrom a acheté une participation, mais il a refusé de spécifier d’autres qui pourraient être vendu chez le détaillant américain.

Nordstrom vend des produits Topshop et Topman aux États-Unis exclusivement depuis 2012, bien que cette entreprise ait été touchée par la faillite d’Arcadia l’année dernière. « Toute la chaîne d’approvisionnement a basculé. La livraison du produit a été interrompue. Mais la demande est toujours là », a déclaré Nordstrom. « Le client ne se soucie pas de la situation financière d’Arcadia ou de qui possède Topshop. Il y a une grande fidélité à cette marque. Nous sommes ravis de remettre ce moteur en marche.

Au magasin phare de Nordstrom sur la 57e rue à Manhattan, au milieu des gros ballons jaune vif et des disques jaune vif signalant les articles d’anniversaire à prix réduit dans une grande partie du phare, le cadre a décrit les tendances de vente actuelles, citant un ramassage de la mode liée au mariage avec la reprise des mariages. Il a déclaré que la précarité et le confort restent forts, encouragés par la pandémie; tout comme les appartements de Balenciaga et Dior, et athleisure. « Heureusement, nous avons fait de gros investissements dans cette entreprise avant la pandémie. » Les marques les plus vendues comprennent Alo, Sweaty Betty et Zella, une marque appartenant à Nordstrom. “Vous vous promenez dans la ville et tout le monde porte soit la sneaker McQueen, soit la sneaker Dior.”

Le denim se vend également, tandis que les costumes pour hommes, historiquement une grande partie des affaires de Nordstrom, sont discutables. « On verra comment ça évolue. Y a-t-il un retour à natty dress up? Cela arrivera un jour. Je ne sais pas si c’est maintenant ou dans cinq ans. Un de ces jours, les jeunes de 23 ans commenceront à porter des costumes. »

Il a déclaré que le shopping de mode à porter lors d’événements caritatifs et industriels semble toujours en attente, mais devrait reprendre cet automne; cette pénétration en ligne sera inférieure à ce qu’elle était en 2020 puisque les magasins sont ouverts et ont été fermés une partie de 2020 en raison de COVID-19. « Vous entendrez des gens dire : qu’est-ce qui s’est passé ? Leur activité en ligne a-t-elle baissé ? Non. Notre activité en ligne continue d’augmenter. Ces chiffres de pénétration vont être difficiles à regarder ou à évaluer. » Début 2020, le numérique représentait plus de 30% du volume de l’entreprise, mais la pandémie a poussé le numérique à 54% des ventes au quatrième trimestre de l’année dernière.

La vente d’anniversaire est organisée dans l’ensemble du parc de 100 grands magasins Nordstrom. Il permet aux clients les plus fidèles et les plus dépensiers du détaillant d’avoir une première chance d’acheter des remises de créateurs sur les nouveaux styles d’automne, à 25 à 40 pour cent de réduction. D’autres titulaires de carte fidèles mais moins dépensiers y ont accès peu de temps après, et le 28 juillet, tous les acheteurs ont accès à l’événement, qui se termine le 8 août. Le lendemain, la marchandise anniversaire restante revient au prix fort. Cette année, Nordstrom compte 100 marques supplémentaires incluses dans la vente, soulignant ses grands espoirs d’une forte participation.

«Nos deux événements à plus grande échelle sont la vente d’anniversaire et les vacances. Une quantité disproportionnée de notre planification et de notre énergie est consacrée à ces deux périodes », a déclaré Nordstrom. Sur le volume, « Ils sont sacrément proches, et ils sont d’égale importance pour nous. Mais ils sont différents. Il s’agit plutôt d’un événement de fidélité. Les vacances sont un autre type d’événement promotionnel », a déclaré Nordstrom, qui était habillée de façon chic et décontractée, avec un manteau de sport Ted Baker, un jean Fidelity et une chemise de marque privée Nordstrom.

Le détaillant a connu une année 2020 difficile, mais sort de la pandémie de manière plus agile et innovante, mettant en œuvre des intégrations supplémentaires entre les grands magasins Nordstrom, les magasins à prix réduit Rack et les portes locales Nordstrom, qui sont des centres de services non destinés à la vente de marchandises. L’entreprise offre plus de choix, notamment des offres de maisons élargies. “Nous savons qu’il y a beaucoup de demande de ce que j’appelle la mode pour votre maison”, a déclaré Nordstrom. «Nous n’avons jamais pris l’engagement d’être dans cette entreprise. Cela a changé l’année dernière. De plus, au cours des dernières années, la société a mis en place «une offre pour animaux de compagnie assez durable, dans la plupart des magasins phares».

Nordstrom a prévu un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars au cours des trois à cinq prochaines années, contre 10,38 milliards de dollars de ventes l’année dernière et 15,13 milliards de dollars en 2019. L’année dernière, Nordstrom a enregistré une perte nette de 690 millions de dollars, contre un bénéfice de 496 millions de dollars en 2019.

Selon l’exécutif, le trafic et la demande ont augmenté au cours des quatre derniers mois alors que les États ont abaissé les restrictions COVID-19. « Cela a commencé en Floride, au Texas et dans le sud et s’est en quelque sorte déplacé vers le nord et l’ouest. Nous constatons une forte corrélation entre le trafic et la demande, car vous avez maintenant plus d’occasions d’acheter des vêtements. Ils vont aux mariages. Ils voyagent. Ils sortent ensemble. Ils vont au restaurant. Cela crée des raisons d’acheter des vêtements. Nous le voyons dans le trafic en magasin. Nous le voyons dans la demande en ligne. C’est vraiment à travers les États-Unis que j’ai été partout aux États-Unis. Les restrictions ont fondamentalement disparu. Et donc cette accélération se poursuivra pendant tout le reste de l’année. Nous sommes encouragés que nous soyons dans une reprise. »

Pourtant, il a reconnu que les magasins urbains de Nordstrom plus axés sur le tourisme, y compris ceux de Chicago, San Francisco, Seattle et New York, n’ont pas connu le même type d’augmentation de l’activité que les magasins de banlieue. « Nous savons qu’une grande partie des affaires réalisées dans cette ville [New York] est le tourisme. Vous enlevez le tourisme, c’est plus calme. Ce qui a été encourageant, c’est la loyauté et par la suite, nous avons commencé à construire avec les locaux, vivant dans les quartiers ouest et est. Nous avons eu plus de temps pour nous concentrer sur eux l’année dernière. Je ne peux pas le quantifier.

« Un bon exemple est notre magasin pour hommes qui a ouvert un an plus tôt [than the women’s flagship] nous avons donc eu plus de temps pour développer cette affaire d’hommes. C’est vraiment encourageant de voir les fidèles que nous avons construits là-bas et ce n’est pas que du tourisme. Nous devons le faire maintenant du côté des femmes et des enfants ici. La pandémie a jeté une clé à molette dans cela. Mais nous sommes des penseurs à long terme. Nous savons que ce magasin sera là pour longtemps. Et nous voulons donc construire cette fondation de la bonne façon. Il ne s’agit pas de faire une grande campagne publicitaire. Il ne s’agit pas de la grande promotion. Il s’agit de devenir le meilleur magasin Nordstrom possible. Et si nous faisons cela, nous pensons que nous réussirons, comme nous l’avons été dans beaucoup d’autres endroits. »

Interrogé sur les tactiques utilisées pour créer une clientèle à New York, Nordstrom a déclaré : « Nous avons en fait attiré beaucoup de talents au cours de la dernière année. Peut-être avons-nous bénéficié de la disparition de certains commerces de détail », qui à Manhattan seraient Barneys New York, Neiman Marcus et Lord & Taylor qui ont tous fermé. « Nous commençons à nous forger une réputation en tant qu’endroit où il fait bon travailler, où vous pouvez réussir, où il y a des avancements de carrière, et nous pouvons donc attirer de bonnes personnes et cela a eu un impact important. » Dans de nombreux cas, ce sont des vendeurs qui ont apporté leurs listes de clients à Nordstrom.

Pendant la pandémie, avec les marchandises, «il n’y avait ni besoin ni appétit pour que quiconque fasse de grands changements. Maintenant, nous commençons à parler avec les marques de nouvelles boutiques ou de délocalisations. Au magasin phare de Manhattan, «Nous venons de déplacer de la beauté au rez-de-chaussée de notre zone de bijoux. Tout bon magasin évolue toujours comme ça. Vous allez voir le magasin commencer à se transformer et à évoluer au cours de la prochaine année. »

S’adapter aux tendances confortables et décontractées accrues « cela prend soin de lui-même. Le plus dur, c’est que nous avons toutes ces boutiques de créateurs et que nous décidons qui doit bouger ou changer. Ces choses prennent beaucoup de temps à planifier. Le vaisseau amiral de Manhattan, le centre-ville de Seattle, Chicago, South Coast Plaza en Californie et Northpark à Dallas font partie des 12 magasins de la gamme complète Nordstrom avec « une offre de créateurs importante », a-t-il déclaré.

La vente d’anniversaire marque le début de la vente de mode d’automne. « La plupart des anniversaires sont un véritable automne, mais il y a certains achats maintenant, porter maintenant. Juste après l’anniversaire, nous aurons un autre succès au début du mois d’août avec plus de marchandises d’automne et d’ici la fête du Travail, les assortiments d’automne complets seront lancés.

« Je me sens très encouragé à l’idée, numéro un, d’être hors du tunnel et des possibilités qui s’offrent à nous. Cela va ressembler et se sentir différent – la façon dont les consommateurs achètent. La façon dont les marques travaillent avec les détaillants. La façon dont fonctionne la chaîne d’approvisionnement. La façon dont vous atteignez les clients via les médias sociaux. Tout va être différent. Tout.”