Les joueurs de Tottenham qui ont perdu contre Mura lors de la Conférence Europa ont reçu un énorme déguisement du manager Antonio Conte à la suite de l’humiliation.

C’est selon l’ancien milieu de terrain Jamie O’Hara, qui a également été cinglant à propos de l’un des résultats les plus embarrassants du club contre les ménés slovènes, qui ont gagné 2-1.

Les Spurs ont été humiliés par l’équipe la moins bien classée de la Conference League avec un coefficient UEFA de 341

Est-ce le résultat le plus embarrassant de Tottenham ?

C’est un jeu d’enfant de savoir si les Spurs sortiront de leur groupe de la Conference League, car ils occupent actuellement la deuxième place, ce qui ne suffirait que pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

O’Hara a même affirmé que certains des joueurs « ne méritaient pas le maillot » et leur nom

« Je veux dire ceci. Certains de ces joueurs ne méritent pas de porter un maillot des Spurs.

« [Matt] Doherty, [Davinson] Sanchez, [Tanguy] Ndombele, [Dele] Alli. Tous. Disgrâce!

« [Ryan] Sessegnon a été expulsé au bout d’une demi-heure, je ne l’ai pas assez vu pour savoir s’il peut encore jouer.

« Kane a marqué et il doit être là à penser : ‘Pourquoi est-ce que je joue à ce match avec ces joueurs ?' »

Et O’Hara dit qu’il a entendu Conte faire savoir aux joueurs exactement ce qu’il ressentait à propos de l’humiliation.

Il est entendu que Conte a donné à certains des joueurs un habillage massif par la suite

« Je suis avant tout un fan des Spurs, je suis passionné par le club, je porte mon cœur sur ma manche et parfois je ne peux pas le retenir et je dois dire ce que j’ai à dire », a-t-il commencé sur talkSPORT Petit-déjeuner le lundi.

«Je veux juste voir les Spurs bien faire et les voir progresser et certaines de ces performances que j’ai vues… avec un nouveau manager qui arrive et du point de vue d’Antonio Conte, il pensera la même chose.

«Et j’ai entendu à travers la vigne qu’il s’était vraiment attaqué à certains d’entre eux. Quelqu’un à l’intérieur me l’a dit. Il est entré.

Du côté positif pour les Spurs, ils n’ont pas perdu le week-end dernier, mais cela a été aidé par le fait qu’ils n’ont pas joué.

