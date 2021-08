Jamie O’Hara “déçu” par les informations faisant état de la non-présentation du terrain d’entraînement de Harry Kane Tottenham, mais soutient l’attaquant pour poursuivre son transfert à Man City cet été

in

Jamie O’Hara admet qu’il est déçu par les informations selon lesquelles Harry Kane ne s’est pas présenté au terrain d’entraînement de Tottenham.

Kane devait revenir pour un test COVID après sa pause prolongée à la suite de la vaste campagne de l’Angleterre pour l’Euro 2020, mais talkSPORT comprend que l’attaquant ne s’est pas présenté. Tottenham a refusé de commenter les informations.

.

Lundi devait être le premier jour de retour de Kane avec les Spurs, cependant, il est entendu qu’il était introuvable à Hotspur Way

Les rapports arrivent au milieu des rumeurs que Manchester City est prêt à lancer une offre d’argent pour signer le joueur de 28 ans, qui a été chez Spurs pendant toute sa carrière.

Il n’est pas clair si Kane a refusé d’assister à l’entraînement, mais O’Hara est surpris par les informations faisant état de sa non-présentation, affirmant que ce serait hors de caractère pour le joueur.

Cependant, il peut voir d’où vient Kane s’il essaie de forcer un déménagement à City.

Kane a été lié à un transfert de 150 millions de livres sterling aux champions de Premier League

“Je ne m’y attendrais pas de quelqu’un comme Harry Kane, la personne la plus professionnelle qui se donne toujours à 100% pour le club de football”, a déclaré O’Hara.

«C’est l’un des meilleurs attaquants du monde et il ne pense probablement pas que Tottenham est l’endroit où il va pousser et remporter des trophées.

«Il a 28 ans maintenant, pas 23. C’est le moment où vous faites ce grand pas, obtenez les gros contrats et vous vous garantissez des trophées.

« C’est probablement arrivé au point où il se dit « ça suffit ».

.

Kane doit affronter Man City au Tottenham Hotspur Stadium lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League 2021/22

O’Hara a réitéré son point de vue selon lequel un joueur de la qualité de Kane a le droit de poursuivre ailleurs alors qu’il cherche son premier trophée dans le football professionnel, ajoutant qu’il sera toujours une légende des Spurs même s’il part.

Il a ajouté : « Qu’est-ce qu’un héritage s’il n’a rien gagné ? S’il y va cet été, je vais toujours aimer Harry Kane, je l’accueillerais toujours à bras ouverts, il serait toujours une légende de Tottenham.

«Il ne va pas à Arsenal gratuitement, il va dans un club qui va gagner la Premier League et la Ligue des champions pour 150 millions de livres sterling. Je ne lui en voudrai pas.

« Si Daniel Levy lui a dit qu’il pouvait partir, vous ne pouvez pas lui en vouloir de ne pas se présenter à l’entraînement… Je ne pense pas qu’un vrai fan de Tottenham le fera.

“Il a tellement donné au club de football, il a essayé et essayé de gagner des trophées et le club n’a pas soutenu les managers, n’a pas acheté de joueurs et n’a pas reconstruit l’équipe.”

« Vous devez parfois prendre position pour vous-même en tant que joueur. Vous devez vous lever et dire “Je veux sortir, je veux partir et c’est le moment pour moi de partir”. Il n’aura peut-être plus cette opportunité.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store