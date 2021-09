Jamie O’Hara dit aux fans «embarrassants» d’Arsenal de «se saisir» pour célébrer la victoire de Tottenham comme le triomphe de la Ligue des champions dans un discours époustouflant sur la chute des Gunners

in

L’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, a affirmé que les fans d’Arsenal étaient “gênants” de célébrer leur victoire dans le derby du nord de Londres comme s’ils avaient remporté la Ligue des champions.

Les Gunners ont fait exploser les Spurs en première mi-temps aux Emirats, s’imposant 3-1 à domicile grâce aux buts d’Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka.

Les fans d’Arsenal étaient de bonne humeur dimanche soir mais O’Hara veut faire éclater sa bulle

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a fêté son jamais but sauvagement aux Emirats

Les fans d’Arsenal ont célébré sauvagement à l’extérieur du stade après le résultat et ont ensuite assailli la supercar d’Aubameyang alors qu’il tentait de partir.

Smith Rowe l’a qualifié de meilleur jour de sa vie et les supporters ont également fait appel à talkSPORT pour se réjouir du résultat.

Mais malgré la nature complète de l’affichage de la première mi-temps, ils ont concédé un but apprivoisé de Heung-Min Son et ont été une merveille d’Aaron Ramsdale loin d’être mis à transpirer par une terrible équipe de Tottenham.

Et O’Hara a tenu à souligner qu’ils ne devraient pas s’emporter autant étant donné qu’ils sont sur le même nombre de points que les Spurs et qu’ils ont connu une baisse plus importante ces dernières années.

Kieran Tierney et Arteta célébrés sauvagement

« Pouvons-nous obtenir quelque chose de bien, maintenant. Tu as neuf points, tu continues comme si tu avais gagné le championnat ! a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast.

«Vous avez battu une équipe des Spurs très moyenne avec un manager très moyen et vous continuez comme si vous aviez remporté le titre. C’est embarrassant.

« Vous avez connu la plus grosse chute de tous les clubs de football de Premier League.

Aubameyang a rendu hommage à une célébration emblématique de Thierry Henry lorsqu’il a marqué son but avec la légende française qui regardait dans les tribunes

“Vous aviez l’habitude de rivaliser avec Man United pour le titre. Maintenant, vous battez une mauvaise équipe des Spurs et vous la donnez comme si vous aviez gagné l’Europe. Prenez le contrôle de vous-même, fans d’Arsenal. C’est ridicule.

« Vous aviez Emmanuel Petit, Vieira, Dennis Bergkamp, ​​Thierry Henry. Vous aviez l’habitude de battre des équipes en haut de la table. Vous avez connu la plus grosse chute de la grâce de tous les temps.

