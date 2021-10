Jamie O’Hara dit qu’AUCUN membre de l’équipe de Tottenham n’entrera dans l’équipe de West Ham et salue Declan Rice pour avoir mené les Hammers de David Moyes à la victoire du derby de Londres

Jamie O’Hara pense qu’AUCUN membre de l’équipe de Tottenham Hotspur n’entrera dans l’équipe de West Ham United après leur affichage insipide au stade de Londres.

Michail Antonio a continué à faire de Tottenham son adversaire préféré alors qu’il renvoyait West Ham pour une victoire 1-0 au stade de Londres.

Ce fut une autre soirée frustrante dans la capitale pour Tottenham

L’attaquant des Hammers aime jouer contre les Spurs plus que tout autre club et a marqué son sixième but contre leurs rivaux de la capitale à la fin de la seconde mi-temps pour remporter une victoire dans le derby.

Antonio a pris le meilleur sur son marqueur Harry Kane dans un corner et a marqué son septième de la campagne toutes compétitions confondues.

La victoire place l’équipe de David Moyes au-dessus de Tottenham dans le classement et poursuit son solide début de saison.

Il s’agissait d’une quatrième défaite de la saison dans le derby londonien des Spurs, qui ont également perdu contre Crystal Palace, Chelsea et Arsenal, et leur bataille pour la cohérence sape toute tentative crédible de se classer parmi les quatre premiers.

Michail Antonio a marqué le dixième but de sa carrière en championnat contre les Spurs

O’Hara, qui a fait 56 apparitions pour les Lilywhites, pense que le départ de Christian Eriksen entrave toujours son ancienne équipe car ils manquent de créativité.

« Aucun point positif de ma part », a déclaré O’Hara. « C’est un derby londonien et c’est la quatrième équipe contre laquelle nous perdons.

«C’est ridicule, je ne sais pas si ces joueurs réalisent ce que cela signifie pour les fans des Spurs de gagner vos matchs à Londres.

« Nous n’étions pas assez bons, c’est le fait. West Ham était à l’aise; première mi-temps, nous avions l’air bien, nous l’avons déplacé et nous l’avons bien passé. Nous avons créé quelques bonnes occasions – Son avait une très bonne occasion là où il aurait dû marquer – mais en seconde période, nous n’avons pas eu de tir.

Fils a vu son tir sauvé par Fabianski, mais aurait dû faire mieux

«Alors, comment pouvez-vous sortir et dire qu’il y a des points positifs à tirer du jeu lorsque vous jouez la seconde moitié d’un match de football et que vous n’avez pas de chance? Ce n’est pas assez bon avec les joueurs que nous possédons.

« Nous avons juste un manque flagrant de créativité, la position de n ° 10 est un énorme problème pour nous. Je ne pense pas que Ndombele soit assez bon, il fait vraiment les choses au compte-gouttes, il fera quelque chose à l’improviste où vous pensez qu’il a quelque chose et puis il disparaît pendant 15 minutes.

« La créativité est un énorme problème pour nous, nous n’avons pas remplacé Eriksen et il est parti en ébullition pendant une demi-saison parce qu’il voulait sortir.

«C’est presque comme si nous avions eu trois saisons sans un très bon numéro 10 et les Spurs ont toujours eu un brillant joueur créatif là-dedans. Tu retournes à [Rafael] van der Vaart et [Luka] Modric et des joueurs comme ça.

Modric et Van der Vaart ont joué un rôle déterminant pour les Spurs ensemble

«De plus, ce que je ne comprends pas, lorsque ces joueurs sont payés une fortune absolue, ils ne peuvent pas prendre un corner.

« Le nombre de fois se met en bonne position et obtient un coup de pied arrêté et ils frappent le premier homme ! C’est presque embarrassant pour un joueur de frapper le premier homme. C’est Mickey Mouse, amateur, de ne pas pouvoir prendre un virage.»

Alors que les Spurs continuent de manquer d’identité, on ne peut pas en dire autant de West Ham car David Moyes continue de reconstruire sa réputation de cerveau tactique capable de performer bien au-dessus de ses moyens.

Les Hammers sont en passe de remporter leur groupe en Ligue Europa et sont de retour aux places de la Ligue des champions.

Moyes prouve sa classe managériale à West Ham

Moyes a réuni une équipe travailleuse capable de rivaliser avec n’importe quelle équipe de la division, O’Hara insistant sur le fait qu’aucune des équipes actuelles des Spurs ne pourrait déloger les heureux Hammers de Moyes.

« Vous devez donner crédit à West Ham car ils sont vraiment organisés », a ajouté O’Hara. « Declan Rice est absolument fantastique.

« J’adore le regarder jouer ; il monte et descend et vous parlez de distance à haute intensité et je parie que le sien est parmi les meilleurs de la ligue.

«Mais son anticipation du danger est ce que j’aime chez lui. Il n’est pas comme un destroyer, il ne va pas vous clouer – il peut – mais ce n’est pas quelque chose qu’il fait, mais il anticipe tout le temps le danger sur le terrain.

Le riz était encore une fois impérieux pour West Ham

« Il est toujours dans la bonne position pour le couper, il ne se fait pas battre en tête-à-tête. »

Lorsqu’on lui a demandé si des stars des Spurs entreraient dans un West Ham XI, il a ajouté: « Le seul joueur pour moi est Son, mais alors il pourrait y avoir un argument pour Fornals parce qu’il a été superbe cette saison.

«Je regarde du côté des Spurs et je veux critiquer l’équipe, mais vraiment et honnêtement, je regarde l’équipe et je me demande si l’un d’entre eux entrerait réellement dans l’équipe de West Ham?

« Et la réponse est non! »