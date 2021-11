Steven Gerrard contre Frank Lampard. Qui était mieux ?

Le débat de longue date a été déterré suite à la nomination de Gerrard au poste de manager d’Aston Villa et aux rumeurs qui entouraient Lampard de reprendre Norwich.

Les joueurs devenus managers ont tous deux fait la une des journaux la semaine dernière lorsque les postes de Norwich City et d’Aston Villa sont devenus vacants.

Les deux milieux de terrain ont peut-être eu du mal à jouer ensemble pour l’Angleterre, mais chacun a excellé pour son club respectif.

Cependant, bien que Lampard ait remporté trois titres de Premier League par rapport au zéro de Gerrard, Jamie O’Hara de talkSPORT est convaincu que Gerrard était « sur une autre planète » pour son compatriote de Chelsea.

« Lampard était un buteur. Il rentrait dans la boîte et était presque comme un n ° 10, mais en tant que joueur polyvalent », a expliqué l’ancien homme des Spurs, « mais Gerrard était le meilleur joueur contre lequel j’ai joué à un million de kilomètres.

« Ce n’est pas un débat.

O’Hara a affronté Lampard et Gerrard à plusieurs reprises au cours de sa carrière

Mais que disent les statistiques à ce sujet ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

En Premier League, Lampard a joué 75 matchs de moins que Gerrard (429 contre 504 pour Liverpool), mais a marqué 27 buts de plus (147 tandis que Gerrard en a marqué 120).

Il est le meilleur milieu de terrain de l’histoire de la Premier League.

Et l’ancien milieu de terrain de Chelsea avait plus de variété dans ses méthodes de but, marquant plus de pénalités et de coups francs directs que l’ancien capitaine de Liverpool.

Les statistiques empirent pour O’Hara lorsque vous vérifiez également les résultats des joueurs, Lampard renvoyant à nouveau Gerrard au poteau.

Lampard a remporté 272 matchs et perdu 66 en championnat par rapport aux 255 victoires de Gerrard et un peu moins du double du nombre de défaites à 119.

Gerrard et Lampard ont pris leur retraite en 2016 et 2017 respectivement

L’histoire ne change pas non plus en Ligue des champions, bien que l’ancien joueur de West Ham remporte chaque catégorie avec une marge plus mince.

Lampard a fait 103 apparitions dans la compétition européenne contre 73 pour Gerrard, et a remporté 25 autres matchs et en a perdu un de plus.

Il a également fait 21 passes décisives dans le tournoi contre 12 pour Gerrard.

C’est à peu près égal en ce qui concerne les buts en Ligue des champions, mais encore une fois, Lampard gagne, marquant 23 contre 21 pour Gerrard.

Il serait injuste de ne pas mentionner que l’équipe de Chelsea dans laquelle Lampard a joué l’aurait aidé à dépasser le Liverpudlian.

Et les deux étaient à égalité en ce qui concerne les buts hors de la surface en Premier League (33 respectivement).

Et en ce qui concerne les trophées, Lampard remporte également cette bataille de comparaison. La légende de Chelsea a trois couronnes en Premier League contre zéro pour Gerrard. Ils ont tous les deux remporté la Ligue des champions une fois, mais Lampard a remporté quatre FA Cups contre deux pour Gerrard.

Il est assez clair que Lampard efface la table avec Gerrard lorsque vous comparez les records des deux joueurs. Bien sûr, Gerrard était un joueur incroyable. Mais la prochaine fois, O’Hara voudra peut-être vérifier les statistiques.