Jamie O’Hara révèle qu’il a déjà été « giflé au visage » par l’ancien coéquipier de Tottenham, Stéphane Dalmat, dans une rangée de terrain d’entraînement flamboyant

Jamie O’Hara a été une fois abasourdi par une rupture du terrain d’entraînement avec l’un de ses coéquipiers, qui a mis fin à la carrière de ce joueur à Tottenham !

Les rangées de vestiaires coûtent dix centimes dans le football, mais celle-ci était un peu différente car un adolescent O’Hara a été mis à sa place par Stéphane Dalmat, un pro plus expérimenté de Spurs Lodge, qui a exigé plus de respect de la part du jeune.

Le combat d’O’Hara avec le prêteur de Tottenham Dalmat a fait les dernières pages en 2004

L’expert de talkSPORT a expliqué qu’il avait déjà perdu son chiffon avec le meneur de jeu lors du prêt du Français aux Spurs de l’Inter lors de la saison 2003/04.

Le milieu de terrain a disputé 22 matches de championnat pour Tottenham, mais des blessures persistantes l’ont rapidement fait passer dans l’équipe réserve, où il a rencontré un “jeune et affamé” O’Hara.

Et lorsque le jeune a appelé Dalmat pour ne pas avoir effectué de changement lors d’un match d’entraînement, le co-animateur de talkSPORT n’a certainement pas vu ce qui s’était passé ensuite…

S’adressant au talkSPORT Breakfast en août 2020, O’Hara a rappelé: “Je n’étais qu’un enfant, je pense que j’avais 17 ans, j’étais dans le vestiaire de l’équipe réserve et j’avais évidemment très envie de bien faire.

«J’avais beaucoup d’envie et il jouait évidemment dans la réserve et n’en avait rien à foutre qu’il était là.

Dalmat a marqué trois buts en 22 matchs de championnat en prêt pour les Spurs, dans une période qui a été entravée par une blessure et s’est terminée après une rupture avec O’Hara

«Je l’ai déterré parce qu’il se promenait juste paresseux. Je suis venu après le match et j’ai juste dit : ‘Stephane, si tu ne veux pas être ici, ne sois pas là !’

“Et il s’est juste levé, s’est approché de moi et je me suis dit ‘nous allons avoir un Barney ici, il va dire quelque chose…’

« … et il m’a juste giflé au visage !

« Une claque pleine et ouverte de sa main, pas un coup de poing – juste *tsh* juste à travers la grille !

« Alors, évidemment, je suis ensuite passé à la vapeur avec lui et tout le monde a sauté dedans…. mais la joue de celui-ci, juste pour me gifler au visage.

« Je me suis dit : « WOW ! » Il vient de sortir de nulle part !

Et sa décision de s’en prendre s’est gravement retournée contre Dalmat, qui a ensuite vu son prêt résilié plus tôt et a été renvoyé à l’Inter.

Selon des informations datant de l’époque de l’incident, en avril 2004, Dalmat aurait dit à O’Hara qu’il “devrait montrer plus de respect à un professionnel senior”.

La faim de Jamie O’Hara a finalement porté ses fruits alors qu’il a fait 56 apparitions en équipe première pour son club d’enfance, avant des sorts avec Wolves, Fulham et Blackpool

L’agent du Français a également eu un mot en déclarant: “Dites-le ainsi, avec le nombre de matchs de Ligue des champions que Stéphane a joué et les meilleurs clubs pour lesquels il a joué, il mérite d’être traité avec respect.

« Je sais qu’il y a eu un problème l’autre soir, mais il n’a jamais eu de problème avec sa discipline dans aucun des autres clubs pour lesquels il a joué.

“Mais il quittera les Spurs à la fin de la saison et retournera à l’Inter.”

Le fait est que ce serait le TROISIÈME échec de Dalmat depuis son arrivée aux Spurs quelques mois plus tôt, alors qu’il a également été affirmé qu’il s’était brouillé avec ses managers à Marseille et au PSG…