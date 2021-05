Jamie O’Hara se heurte à un fan d’Arsenal pour affirmer que Tottenham “ a un an de retard sur ses rivaux ” et explique pourquoi les Spurs sont dans une meilleure position

Il y a peu d’amour perdu entre Tottenham et Arsenal et cela était pleinement visible lorsque Jamie O’Hara s’est affronté avec un appelant sur talkSPORT à propos de l’état des deux clubs.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu cette saison pour aucun des rivaux du nord de Londres, avec les Spurs septième et les Gunners neuvième en Premier League.

Tottenham a glissé à la septième place après avoir perdu contre Aston Villa

Des révisions sont désespérément nécessaires pour les deux parties alors que des doutes subsistent sur l’avenir de Harry Kane à Tottenham.

Mais quel club est le mieux placé? L’ancien milieu de terrain des Spurs O’Hara a plaidé pour son ancien club.

Cela ne s’est pas très bien passé avec les fans d’Arsenal et Julian the Gooner a appelé au talkSPORT Breakfast de jeudi pour contester O’Hara sur son verdict.

Aucun coup de poing n’a été tiré lors de cet échange brillant alors que les deux hommes se sont affrontés en direct à l’antenne.

Jamie O’Hara a participé à un débat houleux sur talkSPORT ce matin

Julian, le fan d’Arsenal, a déclaré: «Tottenham a un an de retard sur Arsenal. C’est leur meilleur résultat. Ils ont besoin d’un nouveau manager, d’une nouvelle défense et d’un nouveau milieu de terrain. Ils sont sur le point de perdre leur attaquant.

“Arsenal, ils ont Arteta et d’accord, il n’est pas Pep Guardiola, mais il est décent et Tottenham n’est pas sur le point d’aller chercher Allegri, n’est-ce pas?”

O’Hara a déclaré: «Vous n’allez pas dépenser plus que les Spurs. Ça ne va pas arriver. Vous savez que cela n’arrivera pas.

«Tous vos fans détestent les propriétaires. Tout ce que je vois constamment sur Twitter, c’est Kroenke. Il ne va pas dépenser beaucoup d’argent.

«Mikel Arteta était directeur adjoint de Pep Guardiola et a obtenu le poste d’Arsenal. Vous êtes neuvième du tableau.

Mikel Arteta a enduré une première saison complète difficile à Arsenal avec le neuvième club

«Votre meilleur joueur est Aubameyang et il a raccroché cette saison après avoir signé un contrat de 350 000 £ par semaine.

“Vous ne pouvez pas dire que vous êtes devant les Spurs parce que vous terminez derrière nous chaque saison.”

Julian a déclaré: «Nous avons eu une saison terrible, terrible, je vais vous donner ça. Aubameyang, personne n’aurait prévu ça.

O’Hara a fait valoir: “Mais nous avons aussi eu une saison terrible.”

Julian a répondu: «Vous devez commencer le nettoyage. Au mieux, vous avez un an de retard. Vous devez faire cet été ce que nous faisons depuis un moment.

O’Hara est intervenu et a dit: «Je ne suis pas d’accord avec cela. Nous pouvons le faire cet été, mais Arsenal ne le fait pas. Ce sont des prétendants.

«Arsenal n’a pas été un grand club depuis huit ans. Quand avez-vous eu le football de la Ligue des champions pour la dernière fois?

«Arsenal remporte la FA Cup, bravo. À quand remonte la dernière fois que vous êtes entré en Ligue des champions? »

Les fans des Spurs de longue date disent que le club doit être “ humilié ” et finir sous Arsenal et West Ham pour forcer le changement au club de Levy and Co.

Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal cette saison à marquer seulement 10 buts en Premier League

Julian a ajouté: «Nous pourrions entrer en Europe cet été. Cela fait 26 ans en Europe. Ce serait 26 ans en Europe.

«La meilleure chose que vous puissiez faire est d’essayer de sortir Wenger de sa retraite, c’est votre meilleur pari. C’est la seule chance que vous ayez d’entrer en Europe la saison prochaine, Jamie.

O’Hara a continué à être contesté sur son point de vue avec un autre fan appelant à un débat avec l’ancien homme de Tottenham, mais on lui a dit de “ percer ”.

Et l’expert de talkSPORT a réitéré son point de vue selon lequel les Spurs sont dans une meilleure position qu’Arsenal, malgré la reprise de forme des Gunners.

Depuis le lendemain de Noël, seul Man City a remporté plus de points (57) que l’équipe de Mikel Arteta (44). Les Spurs n’ont gagné que 34 points depuis lors.

Tableau de Premier League depuis le lendemain de Noël

Man City – 57 points Arsenal – 44 points Man United – 42 points Chelsea – 42 points West Ham – 41 points Leeds – 39 points Leicester – 39 points Liverpool – 35 points Tottenham – 34 points Everton – 33 points Brighton – 29 points Aston Villa – 27 points Burnley – 26 points Crystal Palace – 26 points Loups – 25 points Newcastle – 24 points West Brom – 19 points Southampton – 19 points Fulham – 18 points Sheffield United – 18 points

Sur les raisons pour lesquelles il pense que Tottenham est dans une meilleure position, O’Hara a ajouté: «Tout ce que je dis, c’est que je pense que les Spurs sont dans une meilleure position parce que je pense qu’ils ont une meilleure équipe, ils en ont plus. pour eux, ils terminent au-dessus d’Arsenal chaque saison, ils ont un meilleur stade, de meilleures installations d’entraînement et sont un meilleur club de football.

.

O’Hara a souligné le nouveau stade de 1 milliard de livres sterling de Tottenham comme raison pour laquelle le club est dans une meilleure position

«Nous étions en Ligue des champions il y a deux saisons. Nous avons eu une mauvaise saison et nous sommes toujours au-dessus d’Arsenal.

«Si nous gagnons contre Leicester, nous finissons au-dessus d’Arsenal. Nous serons en Ligue Europa et Arsenal ne sera pas en Ligue Europa, donc nous sommes dans une meilleure position.