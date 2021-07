Jamie O’Hara se souvient de l’histoire d’entraînement hilarante de Billericay où les joueurs ont perdu contre des mannequins

Jamie O’Hara s’est souvenu d’une histoire hilarante sur la façon dont les joueurs de Billericay Town ont perdu contre des mannequins lors d’une séance d’entraînement.

Dans les dernières étapes de la carrière de joueur d’O’Hara, il a rejoint l’équipe hors ligue et est devenu directeur adjoint puis directeur du club.

.

O’Hara a quitté Billericay en tant que manager en décembre

Alors que Jose Mourinho utilise des drones et des écrans géants à Rome, les ressources pour les personnes extérieures à la Ligue de football sont très limitées.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham et Portsmouth a parlé d’une session qu’il a organisée avec les joueurs pour essayer de leur donner un peu de confiance… mais les résultats souhaités n’ont pas été tout à fait atteints.

“Nous n’avions pas d’installations de pointe à Billericay”, a déclaré O’Hara à talkSPORT. « Nous n’avions pas d’écran ni de drone qui volait.

« Lorsque j’ai pris la relève en tant qu’assistant, c’était l’une de mes premières séances et j’étais nerveux. Je venais de faire mes badges UEFA B et d’enfiler cette séance attaque contre défense.

«J’ai mis quelques planches de rebond et j’ai joué attaque contre défense avec quelques mannequins.

“Passer le ballon dans la surface pour donner confiance aux attaquants, en finir et marquer des buts.

.

O’Hara a donné un aperçu d’une session de formation avec Billericay

«C’était des mannequins et une planche de rebond. Les mannequins ont gagné 1-0.

«Je me souviens que je croisais des balles, les fouettait et que les garçons essayaient de se mettre au bout et allaient et ne pouvaient pas frapper une porte de grange.

«L’un des défenseurs a tenté de dégager l’un des ballons, frappe la planche de rebond et va dans le coin supérieur.

«Le conseil de rebond a gagné 1-0.

«Ce sont des essais et des erreurs en tant que jeune entraîneur. Vous apprenez et savez ne plus refaire ces séances.