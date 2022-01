Jamie O’Hara sympathise avec le défenseur d’Arsenal Nuno Tavares et révèle une histoire hilarante de remplacement précoce à Millwall alors qu’il sortait du stade mais n’avait pas assez d’argent pour ramener le train à la maison

Jamie O’Hara a sympathisé avec Nuno Tavares après que le défenseur d’Arsenal a été renvoyé dans la première moitié de leur défaite en FA Cup contre Nottingham Forest.

Le défenseur des Gunners n’était naturellement pas très content d’avoir été retiré au City Ground avant de perdre 1-0.

Tavares a été éliminé en première mi-temps contre Nottingham Forest

O’Hara a compris exactement ce qu’il ressentait et s’est souvenu d’une histoire hilarante d’une expérience similaire qu’il a eue lors d’un prêt avec Millwall.

Mais l’ancien homme de Tottenham a fini par sortir du stade et se diriger vers la gare pour rentrer chez lui.

« J’ai été là. Je sais ce que ressent Tavares », a déclaré O’Hara à talkSPORT.

«J’ai été traîné une fois quand j’avais 18 ans et à Millwall en prêt et nous jouions à Carlisle à l’extérieur.

« Le manager ne m’avait pas vraiment à ce moment-là de toute façon et nous étions menés 3-0 et m’a traîné après 30 minutes.

« Moi, étant mon ancien moi arrogant quand j’étais un jeune enfant, je suis sorti directement du terrain, dans le tunnel en fumant.

O’Hara a joué 15 fois pour Millwall en 2007

« J’ai enfilé mon survêtement et je suis sorti du stade pour me rendre à la gare. Grosse erreur, mais ma tête n’était plus là.

«Je me suis rendu à la gare et je me suis tenu là dans mon survêtement Millwall dans le centre de Carlisle et j’avais juste assez d’argent sur ma carte pour me conduire à Birmingham.

« Alors j’ai pris un train pour Birmingham et mon père a dû venir me chercher. Mon père me dit « qu’est-ce que tu veux dire, tu es dans le train ? »

« Et je dis juste » papa, viens me chercher « . Il était à la maison en train de penser « qu’est-ce que tu fais ?

«Je suis rentré chez moi, grosse erreur, Neil Harris arrive à la mi-temps pour me trouver et je ne suis pas là.

«Nous avons perdu le match et le manager a été licencié le lendemain, Willie Donachie était le gaffer.

O’Hara a rappelé l’histoire hilarante du début de sa carrière

« Je me suis excusé auprès des fans, c’était une grosse erreur et stupide de ma part.

« Kenny Jacket est arrivé la semaine prochaine, lui a dit ce qui s’était passé et comment je ne m’entendais pas bien avec le manager et il m’utilisait un peu comme bouc émissaire.

« Il m’a commencé le match suivant et j’ai marqué et j’ai eu 13 ou 14 matchs pour Millwall qui a très bien joué. »

