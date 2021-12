Jamie Otis révèle que son fils de 19 mois a été testé positif au COVID

Jamie Otis et Doug Hehnerla famille de est en quarantaine après leur fils de 19 mois Hendrix testé positif au coronavirus.

Le 19 décembre, Jamie, qui a rencontré son mari Doug lors de la première saison de Mariés au premier regard, s’est rendu sur Instagram pour expliquer pourquoi ils avaient été absents de la grille pendant quelques jours. Il s’avère que Jamie était à l’hôpital avec Hendrix après avoir subi « une autre crise ». Tout en le faisant examiner, Jamie a écrit: « Hendrix a été testé pour tout sous le soleil pour comprendre ce qui le rendait si malade … nous avons découvert le lendemain qu’il avait Covid. »

« Eh bien, il a Covid, adénovirus et rhinovirus, mais quand j’ai entendu Covid, j’étais sous le choc absolu et j’ai immédiatement commencé à pleurer », Jamie, qui partage également sa fille Henley, 4, avec Doug, a continué. « Mes beaux-parents l’avaient pris et étaient avec lui lorsqu’il a eu sa dernière crise. Étant donné qu’ils sont plus âgés et que mon FIL est diabétique, mon cœur a coulé en sachant qu’ils avaient été exposés. »