Jamie Raskin a perdu son fils. Il ne voulait pas non plus perdre la démocratie américaine.

La fin de 2020 et le début de 2021 ont été éprouvants pour la plupart des gens dans le monde. Mais cela a été particulièrement dévastateur pour Jamie et Sarah Bloom Raskin.

Jamie, le membre démocrate du Congrès représentant bon nombre des banlieues les plus peuplées du Maryland de DC, et Sarah, un haut responsable de la Fed et du Trésor sous Obama, ont perdu leur fils Tommy le 31 décembre 2020, par suicide. Tommy – étudiant à la Harvard Law School, poète et conférencier acclamé et militant pour la paix et le bien-être des animaux – « avait un cœur parfait, une âme parfaite, un sens de l’humour scandaleux et implacable, et un esprit rayonnant et éblouissant » comme ses parents l’ont décrit dans une déclaration lors de son décès.

Pas même une semaine après la mort de son fils, Jamie Raskin a été appelé au Capitole pour participer au dépouillement des votes électoraux de la course présidentielle de 2020. Sa fille, Tabitha, et Hank Kronick, le mari de son autre fille Hannah, sont venus assister à l’événement historique. Tous les trois étaient donc présents lorsque des milliers de partisans de Trump, poussés par un discours incendiaire du président, ont pris d’assaut le Capitole, agressant des policiers et menaçant la vie du vice-président Mike Pence et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, entre autres.

Raskin, sa fille et son gendre s’en sont tous sortis sans dommage physique. Mais en tant qu’avocat chevronné et professeur de longue date à l’American University Washington College of Law, Raskin était une personne physique pour diriger la réponse du Congrès aux événements. Ainsi, moins de deux semaines après la mort de son fils, Raskin est devenu le responsable principal de la deuxième destitution de Donald Trump, menant seulement le quatrième effort de ce type dans l’histoire américaine.

Dans son nouveau livre, Unthinkable : Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy, Raskin raconte l’histoire de la vie de son fils et de son expérience du 6 janvier, et explique comment la vision morale et la clarté de son fils l’ont aidé à faire face aux conséquences de l’attentat du Capitole. Lui et moi avons parlé pour le podcast Vox Conversations du livre, de la vie de Tommy Raskin et de la foi dans les valeurs morales dans les moments de tragédie. Des extraits, légèrement modifiés pour plus de longueur et de clarté, suivent.

Dylan Matthews

Le livre parle de beaucoup de choses. Il s’agit du 6 janvier et de la crise de la démocratie américaine, mais une grande partie concerne votre fils. Parlez-moi un peu de Tommy et de ce en quoi il croyait.

Jamie Raskin

Tommy était une joie absolue dès le plus jeune âge. Je pensais à une histoire sur lui qui n’est pas dans le livre. Il est descendu à la Cour suprême avec un de nos locataires qui était greffier à la Cour suprême de justice [John Paul] Stevens. Notre ami Ali [Alison Nathan] est maintenant juge fédéral, mais à l’époque, il travaillait pour le juge Stevens.

Tommy avait, je pense, 6 ans, peut-être 7 ans. Elle lui parlait du juge Stevens en descendant, puis Tommy a dit: « Eh bien, qu’en est-il de sa position dans Texas v. Johnson? » ce qui a été le cas pour la profanation de drapeaux. Le juge Scalia a rejoint les libéraux et a déclaré que vous ne pouvez pas mettre quelqu’un en prison pour le crime de pensée d’avoir maltraité le drapeau.

Elle a été un peu déconcertée et elle a dit : « Eh bien, le juge Stevens a dit que profaner un drapeau, c’est comme mettre des graffitis sur le Lincoln Memorial. » Tommy a répondu : « Nous n’avons qu’un seul Lincoln Memorial, mais tout le monde peut avoir son propre drapeau. Alors laisse-les faire avec ça ce qu’ils veulent faire, tu sais ?

C’était un enfant extraordinaire. Il avait un esprit brillant et un cœur parfait. Il aimait les gens. Il aimait les animaux. Il s’est engagé, vers la fin de sa vie, dans ce mouvement d’altruisme efficace, qui repose tout sur l’idée de faire le plus de bien au plus grand nombre – et, dans son cas, aux animaux aussi.

Dylan Matthews

Après la mort de Tommy, vous et votre femme Sarah avez écrit un très beau souvenir et partagé la dernière demande que Tommy a faite. Cela vous dérange-t-il de partager cela avec nous ?

Jamie Raskin

Il nous a écrit une note d’adieu, qui a été retrouvée plus tard dans la journée du 31 décembre 2020, lorsque nous l’avons perdu. Il disait : « S’il vous plaît, pardonnez-moi. Ma maladie a gagné aujourd’hui. S’il vous plaît, prenez soin les uns des autres, des animaux et des pauvres du monde pour moi. Tout mon amour, Tommy.

Dylan Matthews

C’est une demande magnifique et déchirante. Distinguer les pauvres du monde et les animaux m’a vraiment frappé. Pouvez-vous me dire un peu ce que ces causes signifiaient pour Tommy ?

Jamie Raskin

Tommy a vraiment gardé un œil sur les niveaux les plus bas de la hiérarchie des besoins de Maslow. Il était vraiment très en contact avec des gens qui fuyaient la guerre, la violence et la peste, et des gens qui n’avaient pas de logement et des gens qui n’avaient pas de nourriture. Il voulait que le gouvernement soit un instrument pour promouvoir le bien-être général des gens ici et élever les gens dans d’autres pays luttant pour les droits de l’homme, la dignité et la justice.

C’est un credo selon lequel nous vivons, et les pauvres du monde incluent bien sûr les pauvres en Amérique et dans le monde entier. Tommy était quelqu’un qui croyait farouchement à la Constitution et à la démocratie constitutionnelle.

Mais je me souviens quand il m’a montré ce grand passage de [American and French revolutionary and writer] Tom Paine, qui est l’un de mes héros, où Paine a dit, quand il n’y aura plus de pauvres et plus de mendiants, alors vous pourrez vous vanter de votre Constitution.

La Constitution n’a jamais été, dans son esprit, quelque chose à fétichiser et à célébrer sans se soucier de ses effets dans le monde. Il voulait une Constitution qui allait être au service de l’humanité.

Dylan Matthews

Je veux parler un peu de son expérience, et peut-être de la vôtre, de la dépression et du deuil. De toute évidence, il a des racines biologiques. Mais une chose que j’ai remarquée en tant que journaliste, et en tant que personne avec beaucoup d’amis dans l’activisme, dans le monde à but non lucratif, dans la communauté d’altruisme efficace dont Tommy était membre, c’est que les gens essaient de rendre le monde meilleur semblent particulièrement lutter contre la dépression.

Je pense que, pour certaines personnes, regarder la souffrance du monde droit devant eux peut être une expérience incroyablement bouleversante. Sentir qu’il est de votre responsabilité et de votre devoir de faire quelque chose à ce sujet le rend d’autant plus accablant. Était-ce quelque chose avec quoi Tommy a lutté? Est-ce quelque chose avec lequel vous avez lutté vous-même ?

Jamie Raskin

Tu n’es pas la première personne à m’avoir remarqué ça. Mais je vous dirai que Tommy a fait une distinction entre ses passions politiques et morales et ce qu’il a compris comme une maladie. Il avait des médicaments et il consultait un médecin. Je ne pense pas qu’il ait vu de noblesse dans la dépression.

Je pense qu’il a essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour s’en débarrasser, et c’est devenu écrasant et insupportable pour lui. Mais il est également vrai que la difficulté de nos circonstances, avec Covid-19 et l’isolement et la démoralisation de tant de jeunes, et toutes les tensions et hostilités politiques – toutes ces choses ont encore érodé son moral et l’ont rendu plus difficile.

Dylan Matthews

Vous avez mentionné que Tommy croyait vraiment en la démocratie constitutionnelle américaine. Il était à la faculté de droit et visait une carrière dans le droit de l’intérêt public. Vous avez passé la majeure partie de votre carrière en tant que professeur de droit et/ou législateur. L’année dernière, lors de la destitution de Trump, vous étiez procureur.

Votre livre regorge de foi en la loi en tant que système et en tant qu’outil pour prévenir la tyrannie et la corruption. Franchement, ma foi dans la loi et dans les tribunaux a été ébranlée ces dernières années. Je regarde des gens comme Bill Barr, le procureur général de Trump, et sa tentative de faire plier le ministère de la Justice à des fins partisanes. Votre effort de destitution a été impressionnant, mais cela n’a pas suffi à empêcher Trump de quitter ses fonctions. À l’heure actuelle, vous avez affaire à des personnes comme Steve Bannon qui évitent les citations à comparaître de vous et de vos collègues du comité restreint enquêtant sur le 6 janvier.

Mais vous avez toujours cette foi que la loi peut être une force pour le bien. Vous semblez toujours y croire très profondément. Dites-moi pourquoi et comment vous gardez la foi à la lumière de certains des événements de ces dernières années.

Jamie Raskin

Perdre votre foi dans la loi, c’est comme perdre votre foi en la littérature ou perdre votre foi en la poésie. C’est tout ce que vous apportez à la tâche. Sans aucun doute, quelqu’un comme William Barr mettra à l’épreuve votre foi dans la loi, tout comme quelqu’un comme Donald Trump mettra à l’épreuve votre foi dans le gouvernement ou les affaires ou tout ce qu’il touche.

Mais mon point est que la primauté du droit a historiquement été la façon dont les gens dans une démocratie contrôlent les dirigeants. C’est ainsi que nous contrôlons les gens au gouvernement. C’est ça la séparation des pouvoirs. C’est l’objet de la Déclaration des droits. Il s’agit de s’assurer que nous n’avons pas de dictateurs, de tyrans, de despotes et de personnes qui violent les droits et libertés du peuple et contrecarrent les besoins, la volonté et l’agenda de la majorité.

Mon père avait l’habitude de nous dire, et j’ai dit ceci à Tommy, Tabitha et Hannah : Quand tout semble désespéré, tu es l’espoir.

La question est de savoir ce que vous allez en faire. Et je pense juste que nous ne pouvons pas abandonner la Constitution et la loi. Il y a beaucoup plus de gens qui sont de puissants contre-exemples à William Barr que William Barrs. Je veux dire, regardez mon collègue, qui était mon élève, [US Virgin Islands delegate] Stacey Plaskett, qui était l’une des responsables de la destitution, la façon dont elle a laissé la loi guider sa carrière, sa croyance en l’égalité des droits pour tous et l’utilisation de la loi comme instrument d’élévation sociale, mais aussi en s’assurant que les gens ne Ne vous en sortez pas avec le meurtre lorsqu’il s’agit de meurtre ou d’essayer de détruire notre démocratie.

Regardez Liz Cheney – je ne suis pas d’accord avec Liz Cheney sur probablement 90 ou 95 pour cent des problèmes. Mais Liz Cheney est une patriote constitutionnelle. C’est quelqu’un qui nous montre à tous que nous devons placer le cadre constitutionnel lui-même au-dessus de notre propre allégeance à notre parti et au-dessus de nos propres ambitions politiques. C’est une très belle chose.

Il y a des gens comme ça qui peuvent renouveler votre foi en ce que la loi peut faire si nous nous y engageons tous.