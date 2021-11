Jamie Redknapp partage une jolie photo d’un fils nouveau-né regardant Succession

Jamie et sa femme Frida sont amoureux de leur fils Raphael (Photo: .)

Jamie Redknapp a maîtrisé l’art du multitâche en passant du temps de qualité à câliner son fils nouveau-né tout en rattrapant son retard sur la série télévisée à succès Succession.

L’expert de Sky Sports a annoncé qu’il avait accueilli son premier enfant avec sa femme Frida Andersson le 24 novembre, tout en confirmant qu’ils l’avaient nommé Raphael.

Sur une photo partagée dans ses histoires Instagram samedi soir, Jamie, 48 ans, est vu en train de bercer son bébé d’une semaine sur sa poitrine alors qu’ils se prélassent sur le canapé à côté de la cheminée.

Cependant, alors que le regard de l’ancien footballeur restait fixé sur la télévision en train de regarder le drame HBO Succession, mettant en vedette Brian Cox et Jeremy Strong, le petit Raphael a décidé de profiter d’une petite sieste à la place.

Jamie a sous-titré la douce photo: « Regarder la succession avec le petit homme », avant de plaisanter: « Il pense qu’il vaut mieux dormir. »

La star du sport a partagé la belle nouvelle que Frida avait donné naissance à leur premier enfant ensemble mercredi dernier, avec une photo de lui souriant largement à côté du nouveau-né.

Jamie et Raphael passent du temps avec les garçons (Photo : @jamie.redknapp, Instagram)

« Rencontrez Raphael Anders Redknapp, nous sommes tellement amoureux, maman va si bien aussi », a écrit Jamie en légende de la photo.

« Nous ne remercierons jamais assez les incroyables médecins et infirmières de Chelsea et de Westminster . Tellement excité qu’il rencontre mes garçons.

Frida, 38 ans, a partagé une série d’images à son propre compte, avec un Jamie passionné plantant un baiser sur la tête de Raphaël.

Le couple s’est lié pour la première fois en août 2020 et s’est marié lors d’une cérémonie intime en octobre 2021 devant une trentaine de membres de la famille et des amis.

Raphael est le troisième fils de Jamie car il partage déjà deux enfants, les fils Charley, 17 ans, et Beau, 13 ans, avec son ex-femme Louise Rednapp, avec qui il a été marié pendant 19 ans jusqu’à leur séparation en 2017.

Plus : Jamie Redknapp



Frida, mannequin, est également mère de quatre autres enfants – trois garçons et une fille – avec son ex-mari Jonathan Lourie, un gestionnaire de fonds spéculatifs américain de 58 ans.

Vendredi, Jamie a été aperçu devant chez lui pour la première fois depuis l’arrivée de Raphaël, pour prendre sans aucun doute un café pour aider à passer toutes ces nuits blanches.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Jamie Redknapp, fatigué, fait surface pour un café deux jours après avoir annoncé l’arrivée du bébé avec Frida Andersson



PLUS : Jamie Redknapp et Frida Andersson accueillent leur bébé





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();