Jamie Redknapp révèle les premiers cadeaux de Noël de son fils Raphael du Père Noël

Jamie et Frida célèbrent leur premier Noël avec le petit garçon Raphael (Photo: @jamie.redknapp, Instagram)

Jamie Redknapp passe son premier Noël avec son bébé Raphael et le petit a clairement été un bon garçon à en juger par ses cadeaux du Père Noël.

Le footballeur à la retraite a accueilli son plus jeune enfant avec sa femme Frida Andersson en novembre.

Alors que la famille commençait les célébrations de Noël, Jamie, 48 ans, a donné à ses abonnés Instagram un aperçu du bas rempli de cadeaux de Raphael.

Sur la photo, le bas, qui a été personnalisé avec le nom du tout-petit, est suspendu avec un ballon de football «mon premier ballon de football» suspendu au sommet.

« Le père Noël sait… », a écrit Jamie en légende du cliché faisant référence à sa brillante carrière de footballeur.

Il avait plus tôt partagé une jolie photo de lui berçant Raphaël et l’embrassant sur la tête. Le nouveau-né était vêtu d’un cardigan en tricot rouge avec son nom cousu dans le dos.

Le Père Noël a rendu visite à Raphaël pour la première fois (Photo : @jamie.redknapp, Instagram)

‘Joyeux réveillon de Noël à tous ❤️ . Merci pour mon pull super cool @clydo ❤️. Le rouge est définitivement sa couleur », a déclaré Jamie à ses abonnés.

L’ancien footballeur de Liverpool a accueilli Raphaël, son premier enfant avec sa femme Frida, le 24 novembre.

Annonçant son arrivée, Jamie a écrit: » Rencontrez Raphael Anders Redknapp, nous sommes tellement amoureux, maman va si bien aussi.

« Nous ne remercierons jamais assez les incroyables médecins et infirmières de Chelsea et de Westminster . Tellement excité qu’il rencontre mes garçons.

Frida, 38 ans, a partagé une série d’images à son propre compte, avec un Jamie passionné plantant un baiser sur la tête de Raphaël.

Jamie Redknapp



Le couple s’est lié pour la première fois en août 2020 et s’est marié lors d’une cérémonie intime en octobre 2021 devant une trentaine de membres de la famille et des amis.

Raphael est le troisième fils de Jamie car il partage déjà deux enfants, les fils Charley, 17 ans, et Beau, 13 ans, avec son ex-femme Louise Rednapp, avec qui il a été marié pendant 19 ans jusqu’à leur séparation en 2017.

