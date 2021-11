Jamie Roberts a appris à Marcus Smith à s’attaquer à l’exercice ‘Man the F*** Up’ et s’attend à ce que l’ancien coéquipier des Harlequins brille aux côtés d’Owen Farrell, Manu Tuilagi ou Henry Slade

Le rugby anglais est au bord d’une nouvelle ère brillante, potentiellement menée par les mains éblouissantes et les pieds faux d’un joueur de 22 ans.

Avec ses cheveux noirs lisses parfaitement coiffés et ses bottes scintillant en parfait accord avec les terrains boueux du rugby anglais, Marcus Smith a un potentiel gargantuesque pour transcender le sport du rugby.

Le joueur de 22 ans est l’un des talents les plus brillants d’Angleterre

Le demi d’ouverture des Harlequins a fait irruption sur la scène en 2017 et a continué à briller de plus en plus fort pour l’équipe londonienne, les menant à un titre de Premiership en juin.

Sa belle forme nationale méritait une reconnaissance internationale, Eddie Jones l’appelant du côté anglais pour les matchs amicaux nord-américains, seulement pour le voir braconné par Warren Gatland pour les Lions britanniques et irlandais.

Une ascension aussi abrupte à un âge aussi tendre a peut-être dérouté des individus moins pondérés, mais Smith a eu le plaisir de travailler aux côtés de collègues très talentueux et expérimentés de The Stoop.

Peut-être aucun plus que Jamie Roberts, un Lion britannique et irlandais lui-même et une légende du rubis gallois qui a exercé son métier dans la capitale entre 2015 et 2018 et se souvient très bien de la première fois qu’il a vu Smith.

Roberts a joué aux côtés de Smith pour Quins et a contribué à son développement

Il a déclaré à talkSPORT.com: «Je me souviens d’avoir été à Quins et l’un de nos 10 est tombé blessé et cet enfant doit avoir l’air d’avoir environ 12 ans et il est arrivé du Brighton College.

«Ce n’était qu’un de ces jeux de toucher et aller dans le dos pour tester vos compétences de déchargement et ce gars nous a absolument découpés.

« Tous les joueurs seniors regardent autour d’eux et se demandent ‘C’est qui ce mec ?’ Il était assez spécial.

«Il était impliqué avec nous la saison prochaine et il vient de se renforcer. Je suis ravi qu’il fasse ce qu’il a fait dans le jeu.

Nick Evans est le mentor parfait pour Smith à The Stoop

Danny Care est également un mentor idéal et un partenaire demi-arrière

« Il n’a pratiquement pas joué pour l’Angleterre, mais il a continué à jouer pour les Lions britanniques et irlandais, il a remporté la Premiership, il obtient beaucoup de succès dans sa carrière et à juste titre.

« Maintenant, le défi pour lui est de rester là-bas. Il a tous les outils pour être un joueur très spécial pour le club et le pays pendant longtemps.

« J’aime le fait qu’il ait quelqu’un comme Nick Evans comme mentor chez Harlequins, qui est un gars très spécial et un entraîneur spécial, qui a tous les outils. »

Comme mentionné ci-dessus, Roberts et l’équipe se sont assurés de garder la tête de Smith au-dessus du parapet et il l’a fait d’une manière plutôt unique.

Smith a joué pour son pays cet été

« Mon seul titre de gloire est que je lui ai appris à s’attaquer ! Nous avions l’habitude de faire cet exercice après la formation ; l’exercice MTFU, ‘Man The F*** Up’. Il m’a dit : ‘Jamie, je dois travailler mes tacles.’

«Nous le mettions littéralement sur les poteaux, je serais sur le 22 et je devrais marquer sous les poteaux. J’avais donc peut-être cinq mètres de chaque côté, ou je pouvais passer directement au-dessus de lui.

«Nous avions l’habitude de faire environ 10 tacles après l’entraînement pour qu’il puisse avoir confiance dans le tacle. Ce n’est pas un grand garçon.

« Donc, ma prétention à la gloire est que je lui ai appris comment s’attaquer. »

À 5″9, le demi d’ouverture pourrait se faire écraser

«Je repense à l’époque où j’avais 16, 17 ans et tout ce qu’il faut, c’est cette connexion douce pour abattre un gars, si vous les ceinturez juste en dessous des côtes.

« Tout d’un coup, c’est comme ‘Oh Jeez’ une fois que vous avez le bon timing et parfois c’est tout ce qu’il faut.

«Pour Marcus, c’était plus une question de confiance. Mais ne parlons pas de sa défense ; sa super force est sa capacité sur le ballon et je n’ai pas vu un joueur bouger comme ça, changer de direction comme ça avec un rythme depuis Shane Williams.

«J’ai eu la chance de jouer une multitude de matchs d’essai avec lui et il était probablement le meilleur joueur avec qui j’ai jamais joué. Mais Marcus peut le faire à partir de 10, ce qui le rend absolument mortel.

Pourtant, travailler avec Roberts a considérablement renforcé sa confiance en lui

« C’est une compétence incroyable qu’il possède et je suis vraiment content pour lui qu’il soit entouré de très bons gars à Quins. Comme je l’ai dit, Nick Evans, les goûts de Danny [Care], Joe Marler et le fait qu’il ait pu entrer dans la configuration des Quins et apprendre ce qu’il a de ces gars est excellent pour son développement.

« Je suis ravi de tout ce qu’il fait avec son jeu et de tout ce qu’il va accomplir, sans aucun doute. »

Un coup subi à l’entraînement signifie que Smith commencera le match d’ouverture de la série des nations d’automne de l’Angleterre contre les Tonga depuis le banc, avec Owen Farrell rétabli au poste d’ouvreur.

Avec Dombrandt à ses côtés sur le banc, Smith peut s’attendre à être appelé à Twickenham alors que le concours entre dans les dernières étapes et avec une défense beaucoup plus fatiguée devant lui.

Avoir les 243lbs à l’intérieur du centre qui courent sur vous améliorera certainement votre technique de tacle

Dossier sportif

Smith a la confiance et la capacité technique pour vaincre des adversaires beaucoup plus gros

Avec une pléthore de partenaires potentiels pour le jumeler au milieu de terrain, Roberts pense que le jeune a tous les attributs pour jouer aux côtés de Farrell, Manu Tuilagi ou Henry Slade, si l’occasion se présente.

Il a ajouté : « Marcus Smith peut-il contrôler un jeu ? Oui. Marcus Smith peut-il absolument tailler les gens avec son jeu de course? Oui.

«Je le mettrais à 10, cela ne me dérangerait pas vraiment qui d’autre est au milieu de terrain. Je sais que l’Angleterre a joué avec Ford-Farrell dans le rôle de double meneur de jeu et je pense que Farrell peut aussi être un porteur de ballon.

«Je ne pense pas qu’à 12 ans, il soit toujours ce distributeur, je pense qu’il peut très bien porter le ballon et qu’il est également un solide défenseur. Je n’habillerais pas Owen Farrell comme un simple deuxième meneur de jeu, mais je mettrais également Tuilagi, Slade, n’importe lequel de ces gars en dehors de Marcus Smith et il va les faire paraître plutôt bien.

Un axe potentiel de Smith à l’ouvreur et Farrell à 12 ans a un sérieux talent

« Tout comme une menace courante, il n’y a personne comme lui. Il n’y a personne comme lui qui joue en Angleterre dans la minute, ballon en main, et j’adorerais le voir jouer contre les meilleures défenses du rugby mondial.

« Contre les ‘Big Three’, mettez-le à 10 et une chance et je pense qu’il a un énorme potentiel. Jusqu’à ce que nous le voyions à ce niveau, vous devez lui donner une chance de le faire, sûrement ?

