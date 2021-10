Depuis 1888, la Nouvelle-Zélande a exécuté le haka – une danse de guerre maorie – avant chaque match pour intimider les équipes adverses.

La version la plus reconnaissable du haka est peut-être le « Ka Mate », composé par un chef maori en 1820, bien que les All Blacks aient utilisé le haka Kapa O Pango au cours des deux dernières décennies.

.

Le Pays de Galles a choisi de défier le haka en 2008 et cela a envoyé des ondes de choc à travers le rugby mondial

Pourtant, malgré toute l’histoire illustre, l’équipe néo-zélandaise de 2008 a vécu quelque chose qu’aucun Moari n’a jamais vu auparavant. L’acte de défi ultime.

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Warren Gatland, un Kiwi lui-même, a réfléchi pendant des jours avant le match à Caridff à la manière de gérer le haka avec autant de respect que de résistance.

Gatland a insisté sur le fait que le haka n’était terminé qu’une fois que l’opposition s’était détournée, la rangée arrière Martyn Williams demandant ce qui se passerait si personne ne se détournait.

Cela n’avait jamais été fait auparavant à une équipe néo-zélandaise et cela a permis de regarder des picotements dans la colonne vertébrale.

.

Les All Blacks espéraient intimider l’équipe du Pays de Galles, mais ils n’ont pas pu le faire

L’arbitre sud-africain Jonathan Kaplan a supplié les All Blacks et le capitaine du Pays de Galles Ryan Jones de retourner à leurs postes pour commencer le match.

Pourtant, ni l’un ni l’autre n’a faibli et le bourdonnement du stade Principlaity est rapidement passé d’un rugissement sourd à une cacophonie de bruit alors que 75 000 fans ont éclaté à Cardiff.

talkSPORT vous offrira une couverture en direct et exclusive de la série des nations d’automne, en commençant par l’Écosse contre les Tonga avant de se diriger à nouveau vers la capitale galloise pour la visite des All Blacks.

Jamie Roberts, qui a joué au centre intérieur ce jour-là, se souvient vivement du moment et de l’impact durable qu’il a eu et a exhorté les hommes de Wayne Pivac à être tout aussi audacieux samedi à 17h30.

.

Roberts s’écrase sur la ligne de gain à Cardiff

« Je pense que c’est une marque de respect pour leur domination », a déclaré Roberts à talkSPORT.com. « Je les ai vu grandir !

« Les goûts de Cullen, Lomu et tous ces gars qui dominent le jeu mondial, Carter et McCaw, j’ai eu la chance de jouer contre ces gars.

«C’est juste une démonstration de respect pour la qualité d’une équipe, mais je me suis également rapproché. J’ai eu la chance d’être dans une équipe qui a battu les All Blacks avec les Barbarians il y a 12 ans et je me suis rapproché du Pays de Galles.

Il a ajouté : « C’est une expérience incroyable et j’ai un immense respect pour le rugby néo-zélandais et la tradition qu’il apporte dans le jeu.

.

L’ancien centre du Pays de Galles a connu de formidables batailles avec les All Blacks

«Je pense que c’est l’une des occasions les plus emblématiques de notre sport, sinon dans le monde de n’importe quel sport.

« J’ai eu la chance d’y faire face à quelques reprises et j’ai joué le match en 08 lorsque nous avons tenu bon et que l’atmosphère dans le stade était juste bouillonnante.

« C’était une expérience incroyable de faire partie. Nous avons quand même perdu, mais c’était assez emblématique ! C’est une expérience très spéciale en tant que joueur et les fans se sentiront certainement privilégiés d’être là.

« Les gars ressentiront ce privilège, sans aucun doute, dès qu’ils auront enfilé ce maillot pour le premier match à guichets fermés en Principauté et quel meilleur match pour aller s’exprimer. »

.

En 2009, il faisait partie de l’équipe des Barbarians qui a choqué l’équipe n°1 mondiale

L’emblématique Haka de Nouvelle-Zélande sera entendu sur les ondes de talkSPORT lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles le 30 octobre

Vous pouvez regarder le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande et la série Autumn Nations sur Amazon Prime Video pour 7,99 £ par mois avec un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres