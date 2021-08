Jamie Spears a l’intention de démissionner de la tutelle de Britney Spears

Britney Spears ne sait pas si elle reviendra sur scène 0:51

. – Après des mois de pression publique de la part des fans de Britney Spears, Jamie Spears, le père de la chanteuse, a déclaré jeudi dans une réponse judiciaire qu’il avait l’intention de démissionner de son poste de gardien de la succession de l’artiste, selon une copie préparée de la réponse obtenue par CNN.

“En fait, il n’y a aucune raison réelle de suspendre ou de révoquer M. Spears en tant que tuteur de la succession” et “il est très discutable qu’un changement de tuteur à ce stade soit dans le meilleur intérêt de Mme Spears”, indique le document. états. .

“Cependant, même lorsque M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille pour son service continu en tant que tuteur est dans son meilleur intérêt”, poursuit la réponse juridique. “Alors qu’il doit contester cette demande injustifiée de retrait, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau tuteur.”

Cette décision intervient quelques jours après que la juge Brenda Penny a rejeté une requête déposée par l’avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, pour déplacer une audience du 29 septembre sur l’affaire au 23 août dans le but de retirer son père de son poste de tuteur dès que possible. .

“Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient admis aujourd’hui dans un dossier qu’il devrait être licencié. C’est une justification pour Britney. Cependant, nous sommes déçus par ses attaques honteuses et répréhensibles constantes contre Mme Spears et d’autres. ” il a ajouté Mat Rosengart, l’avocat de Britney Spears, dans une déclaration à CNN.

“Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il récoltait des millions de dollars sur la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre l’affidavit de M. Spears dans un proche avenir , au lieu de porter de fausses accusations et de tirer bas sur sa propre fille, M. Spears devrait garder le silence et se retirer immédiatement. “

M. Spears a été co-tuteur de la succession de plusieurs millions de dollars de sa fille pendant plus d’une décennie. Lors d’une audience en juillet, Britney Spears a déclaré qu’elle voulait porter plainte contre son père pour “abus de tutelle” et a qualifié l’accord de 13 ans de “cruauté sanglante”.

Qu’est-ce qu’une tutelle légale ? Voici les avantages et les inconvénients 4:21