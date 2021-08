Jamie Spears accepte de démissionner en tant que tuteur légal de Britney

Et pour clore leur argumentation, Jamie est sorti pointer vers Lynne Spears, la mère de Britney. Elle a commenté qu’elle avait peu ou pas d’intérêt dans la tutelle, encore moins dans la vie de Britney au cours des 13 dernières années. Elle a déclaré que sa crédibilité avait été exposée parce que Britney elle-même avait refusé de voir Lynne alors qu’elle se trouvait dans un établissement de santé mentale en 2019.

Depuis que le mouvement #FreeBritney a commencé et a gagné en popularité, Jamie a été le principal pointé du doigt dans tous les événements, car c’est lui qui a promu cette tutelle dans laquelle Britney vit depuis 13 ans. Il est le gardien légal de sa musique, de ses finances, de son travail, de ses propriétés et pratiquement toute sa vie. Lors de l’audience où Britney a pris la parole, elle a souligné que son père et sa famille étaient à l’origine de l’exploitation, de l’anxiété et de la dépression dans lesquelles elle vivait depuis plus d’une décennie.

Jamie Spears (Shutterstock / Shutterstock)

Le témoignage de Britney à l’audience a changé les choses pour la chanteuse, car elle a depuis demandé à être autorisée à choisir son propre avocat et a finalement réussi. Maintenant, Jamie a accepté la démission de la princesse de la pop en tant que conservateur légal.